Kamioňáka našli zbitého v autě, v nemocnici zemřel: Podle policie si to způsobil sám!

Po víc jak roce pátrání policie uzavřela případ Jána Baloga. Ten koncem října minulého roku odjel z domova do Prešova, kde na něj čekal náklaďák naložený českým pivem. Jednašedesátiletý kamionista měl náklad rozvést po Slovensku. Ovšem z parkoviště, kde měl kamion, řidič zmizel.

V osudný den ho měl v osobním voze vidět strážník. „Řekl, že se mu zdál omámený, jakoby měl něco vypito. Jenže můj muž nepije, ani nekouří. Zaklepal mu na dveře, ať si přeparkuje, no prý nevěděl, jak nastartovat, podařilo se mu to až na několikáté. A že si to namířil do rušného provozu v ranní špičce,“ uvedla manželka Jána Viera (58) pro slovenský deník pluska.sk.

Jána našli o několik hodin později celého se třesoucího v asi patnáct kilometrů vzdálené vesnici v osobním voze. Kamioňák byl převezen do nemocnice, kde zjistili, že utrpěl vážná zranění hlavy. Měl prasklou lebku, otřes a otok mozku a krvácení do mozku! Musel podstoupit dvě operace, ovšem nakonec zraněním podlehl.

Podle lékařů nebylo možné, aby si takováto zranění přivodil sám. Strážci zákona však nakonec případ uzavřeli s tím, že nebylo prokázáno cizí zavinění. „V případu bylo vyslechnuto více svědků a proběhlo i znalecké dokazování, přičemž se nepotvrdilo cizí zavinění v příčinné souvislosti s úmrtím řidiče kamionu,“ uvedla policejní mluvčí Jana Ligdyová.

Manželka Jána však s rozhodnutím policie nesouhlasí. „Nic se nevyšetřilo. Není viník, uzavřelo se to s tím, že spadl. No některé věci vůbec nesedí. Jak mohl jen spadnout, když měl rozbitá jen kolena a hlavu? Je to záhada. Znalec nevyslovil jistotu na sto procent. Jiné části těla neměl poraněné. Chci zjistit pravdu. Nechápu, jak by mohl člověk s tolika vážnými zraněními řídit na místo, kde předtím nikdy nebyl a bez dioptrických brýlí,“ dodala s tím, že brýle se našli rozbité na přístrojové desce. „On bez brýlí neviděl, nemohl bez nich řídit. Neodpověděli mi dostatečně na to, jak došlo k jeho zranění, stále nevím, co se tam přesně stalo,“ dodala.