Jezdí tady autem úchyl a láká k sobě děti! Tahle zpráva se začala jako lavina šířit a sociálních sítích mezi rodiči školáků z Tachovska. Případem se začali zabývat policisté a záhy zjistili, že celé je to naštěstí jen omyl.

Na policisty se obrátili rodiče chlapce, kterého vyděsilo to, co viděl na tachovském autobusovém nádraží. „U zastávky měl zastavit s osobním vozem neznámý muž a lákat do něj tři děvčata,“ řekla policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.

Zpráva se rychle šířila na sociálních sítích. Rodiče se báli o své ratolesti, aby jim podivný týpek neublížil. Vše se ale záhy vysvětlilo, řidič totiž vůbec nemluvil k děvčatům.

„Jednal s bývalou partnerkou, která se na autobusové zastávce také nacházela,“ vysvětlila Jiroušková. Rodiče malého svědka pochválila, že informaci synka nebrali na lehkou váhu a vše oznámili polici.

„Ne vždy se může jednat o takové nedorozumění a mylné pochopení dané situace,“ dodala Jiroušková. Uvedla také, že je důležité, aby rodiče své děti informovali o možných rizicích spojených s komunikací dětí s neznámými osobami a připomněli jim obecné základy bezpečného chování.

VIDEO: Děti je třeba také upozornit, jak rozumně užívat sociální sítě.