Páteční obrovský výbuch, který zdevastoval věžák ve slovenském Prešově, si vyžádal mnoho obětí z řad nájemníků. Některé zabila samotná exploze, další zahynuli během následného požáru vinou ohně či kouře a na jiné čekala tragická smrt při marném pokusu dostat se z dosahu smrtícího živlu a uniknout svépomocí plamennému peklu.

Hasiči to měli těžké

Bojovníci s požáry na místo nemohli projet, kvůli automobilům zaparkovaným v ulicích. Také jejich odklízení u domu si vyžádalo drahocenné minuty, které pro mnohé mohly znamenat rozdíl mezi životem a smrtí.

Zřícení schodiště, za které možná mohla hasiči kritizovaná přestavba domu, znemožnilo rychlou evakuaci obyvatel. Původní plán záchranářů evakuovat obyvatele touto cestou se po uhašení požáru u vchodu ukázal být nereálný.

Ředitel hasičů Prešovského kraje Ján Goliaš řekl médiím: „Řeknu natvrdo, že s přestavbou celého bytového domu v roce 2017 hasiči nesouhlasili. Byly tam porušeny některé předpisy. Právě to mohlo způsobit pád schodiště.“

Evakuace byla krajně komplikovaná

Hasiči se nemohli dostat dovnitř ani přes nestabilní střechu a s ohledem na situaci na místě a na mrznoucí déšť nemohli povolat ani vrtulníky. Jediným východiskem pro desítky lidí uvězněných v planoucím domě tak byla evakuace okny či balkony. Vysokozdvižné plošiny ale musely také přijet z jiných okresů. Čas plynul a lidé umírali.

Svědci popsali tragické okamžiky, které od prvních okamžiků sledovali z protějších domů i ze země v okolí neštěstí.

Pro některé už bylo pozdě

Bez pomoci se ocitl starý pán, jehož fotografie na zdemolovaném balkoně domu se stala symbolem tragédie. Jeho dcera později potvrdila, že v domě zahynula také její maminka.

Smutný osud čekal také na 40letého muže, obyvatele 12. patra, který se zoufale snažil uniknout před zuřícím živlem. „V bytě už nemohl dýchat. Vyšel na balkon. Byl odříznutý od pomoci. Snažil se dostat do nižšího poschodí. Ale neudržel se na zábradlí a spadl,“ popisuje očité svědectví místních slovenský portál Plus Jeden Deň. Jeho pád zachytilo i video. To však bylo na žádost slovenské policie staženo.

Lidé vybrali miliony!

Nejen na Slovensku zatím pokračuje vlna solidarity s oběťmi neštěstí. Dobrovolníci z facebookové skupiny Pomozme lidem z vybuchlého bytového domu v Prešově uveřejnili aktuální bilanci sbírek na pomoc obětem. Na účet města Prešova dorazilo v přepočtu více než 1 300 000 korun. Televize JOJ ohlásila, že za pomoci dárcovských esemesek vybrala již v přepočtu bezmála 8 700 000 korun. Jediný oficiální účet pro pomoc obětem zůstává nezměněn.

Číslo transparentního účtu: SK90 7500 0000 0040 0859 1229 Variabilní symbol: 6122019