„Volala mi, že v budově vybuchl plyn. Okamžitě jsem nasedl na bicykl a pospíchal za ní,“ uvedl pro zpravodaj Nový čas. „Naštěstí stihla vyskočit z balkonu, protože bydlí i s kamarádkou v přízemí,“ dodal. Vystrašené rodině dcera řekla, že v bloku plynaři něco opravovali a v celé ulici byl cítit plyn.

Je to můj tatínek, zůstal tam i s maminkou! Nezachránili ho, naříká dcera muže, jehož fotka se stala symbolem tragédie

Zachránil ho výtah

Díky štěstí, které ostatní bohužel neměli, se podařilo z pekla uniknout i Marku Majorošovi (45), o němž informovala i TV Markíza. V čase výbuchu se nacházel přímo v epicentru. Jak je tedy možné, že přežil? Pár vteřin před katastrofou nastoupil totiž do výtahu. Zavřely se dveře, výtah se rozjel a v tu chvíli se ozvala velká rána. Ta sice dveře kabiny rozrazila, ale nepoškodila lana a výtah se nezřítil.

„Všude byla tma, hustý palčivý dým a odevšad sálaly plameny,“ nechal se slyšet otřesený obyvatel bytu na 9. poschodí. Na pomoc prý čekali víc než hodinu. Pan Majoroš však kromě šoku utrpěl i zranění krční páteře a části levé ruky. „Náš byt je pryč, teď bydlíme u rodičů manželky v Prešově. Ještě nám pořádně nedošlo, co nás teď čeká, protože musíme začít znovu. Jsme však rádi, že žijeme, takové štěstí jako já jiní neměli.“

ONLINE: Děsivá svědectví z Prešova: Moje dcera skočila z balkónu. Pohřešovanou ženu stále nenašli

Znepokojené telefonáty ignorovali

Děsivé okamžiky popisuje i vyděšená obyvatelka sousedního paneláku, Patrícia Králová (33). Podle ní byl ve vzduchu plyn už v pátek dopoledne. „Vyšla jsem na chodbu a začala burcovat sousedy, že cítím plyn. Klepala jsem i na starší sousedku, jestli náhodou neunikal u ní v bytě. Začali jsme to řešit a já se rozhodla, že vyběhnu ven a zeptám se dělníků, co se děje. Když v tom se ozvala neskutečná rána.“

Známý sportovec bydlel v paneláku smrti: Měli jsme štěstí v neštěstí, ozval se po výbuchu

To byl ale pouhý začátek hrůzy, která na to propukla. Patrícia popisuje okamžik, kdy vyděšeně hleděla na člověka visícího z balkonu v jedenáctém patře. „Bohužel jsem to všechno viděla. Ten člověk se držel dlouho, ale nezvládl to, protože mu neměl kdo pomoct,“ vzpomíná se slzami v očích. Dodala, že záchranářům překážela zaparkovaná auta a ti se nemohli dostat dostatečně blízko.

Podle místních unikal plyn už několik dní. „Nevím, jestli vážně unikal už dřív, je ale pravda, že nikdo nereagoval na naše telefonáty. Volali jsme jim kolem půl dvanácté, ale bezvýsledně,“ dodala Patrícia rozhořčeně.