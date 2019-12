Svůj smutný a šokující příběh svěřila slovenskému portálu Plus Jeden Deň maminka Marcela (40) z Komárna na jihu Slovenska. Vyprávěla o tom, jak se jí narodil malý chlapeček jménem Mirio. Popsala tragické okolnosti, které provázely jeho krátký život, a také promluvila o jednání lékařů, které podle ní bylo v těch nejtěžších chvílích krajně necitlivé.

Chlapeček Mirio byl, jak Marcela líčila, její vytoužené dítě. Těhotenství se jevilo jako bezproblémové, ale k překvapení všech hošík pospíchal na svět. Narodil se už ve 27. týdnu. Vážil v té době jen o málo víc než 1 kilogram a měřil pouhých 37 cm.

První problém nastal podle Marcely krátce poté. Žena neměla mléko a zdravotníci se rozhodli podávat Miriovi umělé. Marcela k tomu byla skeptická, protože měla zato, že by chlapec měl dostávat mléko darované od jiné matky. „Když to snižuje riziko nepřijetí a komplikací s trávením na minimum,“ vysvětlila Plusce Marcela.

Další potíže zasáhly miminko už 11. den po narození. Marcele z nemocnice zavolali, že má syna ve velmi vážném stavu. Převezli ho do dětské nemocnice v Bratislavě. Tam Mirio musel podstoupit několik operací, kvůli potížím se střevy. Lékaři navrhli Marcele, aby schválila, že dítěti už budou jen tišit bolest, ale to žena odmítla. Lékařku na neonatologii tím naštvala. „A co chcete? Aby měl malý 30 operací? Váš syn je časovaná bomba!“ vybuchla prý zdravotnice. Mirio skončil na oddělení ARO. Tam ho ještě několikrát operovali.

Zdálo se, že se mu už začíná dařit lépe. Začal sám dýchat. Marcela konečně po více než 3 měsících pocítíla, jaké je moci si pochovat své miminko. Jenže u chlapce se rozšířilo jeho onemocnění a dostal sepsi. Marcela se nevzdávala. Obvolala zahraniční kliniky, jestli by někde neuměli její dítě zachránit. Nakonec jí vyšla vstříc klinika ve Francii. Matka už vyřizovala dokumenty nutné pro převoz.

Zvrat nastal minulý pátek. Tehdy jí přednosta oznámil, že chlapec umírá. „Přednosta mi oznámil, že Mirio umírá, má jeden, dva dny. Řekl, že selhali,“ popsala Marcela. Vylíčila, jak se svým otcem navštívili chlapečka a strávili u něj pět hodin. „Večer jsem se ptala na Miriův stav. Doktorka mi řekla, že umírá, a když se stav zhorší, zavolají mě. Celou noc jsem byla před ARO, ale k synovi mě nepustili. Až v sobotu ráno v 8:30,“ popsala Marcela.

Vylíčila, že její dítě bylo už slabounké. Přesto má pocit, že Mirio na ni i na babičku s dědou počkal. „Jako by věděl, že ten den mám narozeniny a počkal navzdory tomu, že byl už velice slabý, neměl síly,“ líčí poslední chvíle zdrcená máma, která má zato, že měla poslední noc trávit u svého syna.

Nemocnice to vidí jinak. Říká, že s matkou byli stále v kontaktu a dlouhé týdny se snažili pomoci také jejímu děťátku. Marcela je ovšem podle Plusky přesvědčená o opaku. „Nikdy jim neodpustím tu nehumánnost, nelidskost, bezcitnost, aroganci a hyenismus, odepřít matce být s umírajícím dítětem. Nemohla jsem strávit s Miriem jeho poslední hodiny,“ řekla pro Plusku rozzlobená Marcela.