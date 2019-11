Obrovská tragédie zasáhla ve čtvrtek odpoledne do životů nejbližších, přátel a kolegů Martiny Č. 42letá máma dvou dětí a učitelky ze základní školy Edvarda Beneše v Lysicí se stala obětí smrtonosné nehody, ke které došlo během školního výletu do Lidic a Terezína na silnici č. 16 nedaleko sjezdu na dálnici D8.

Martině se stalo osudným, že jela na místě spolujezdce na předním sedadle. „Hasiči řidiče autobusu museli vyprostit, spolujezdec na předním sedadle zemřel,“ popsala tu hrůzu tisková mluvčí policie Markéta Johnová. Navíc se při děsivé události zranilo 11 lidí, z toho 9 dětí.

Truchlili blízcí i kolegové

Nad vchodem základní školy, na které Martina učila, zavlál černý prapor. „Tato tragická událost velmi poznamenala chod naší školy a všechny žáky i zaměstnance školy hluboce zasáhla,“ napsala na webové stránky školy ředitelka Pavla Nesnídalová.

Soustrast nejbližším podle TN.cz vyjádřila také ředitelka Památníku Lidice M. Lehmannová. Učinila tak „nejen za sebe, ale především za kolegyně z edukačního oddělení, které byly s paní učitelkou v kontaktu nejintenzivněji,“ uvedl server, který rovněž zveřejnil Martinino smuteční oznámení. Poslední rozloučení bylo naplánováno na sobotní odpoledne.

Truchlící manžel děkoval za podporu

Nejhorší ztrátu znamená ženin odchod pro její rodinu, zejména pro manžela Ondřeje a jejich dvě děti. Pravě k nim se obracela vyjádřená soustrast nejčastěji. „Je mi jasné, že můj znovu nalezený smysl života musí spočívat ve výchově našich dvou kluků tak, aby na nás byla moje milovaná Martina pyšná!“ napsal Ondřej.

„Díky za všechny vaše projevy soustrasti a nabídky pomoci. Strašně mne těší to zjištění, jak silnou mám kolem sebe síť rodiny a přátel, která se tak moc snaží, abych překonal tu šíleně náhlou změnu ve svém životě,“ doplnil zdrcený muž.

Rodině lze i přispět

Martinina škola také vypsala sbírku pro její rodinu a děti. Peníze lze poslat na účet vedený u České spořitelny, a.s., č.ú.: 5798905329/0800 nebo je také je možno vložit do sběracích pokladniček, které jsou umístěny ve škole a v budově úřadu městysu Lysice. Sbírka bude probíhat do 28. února 2020.