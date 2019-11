Dva dlouholetí kamarádi měli jet společně na party do obce Těrlicko, oba dva pocházeli z blízkých vesnic. Mělo jít o vydařenou oslavu narozenin, která začínala v sobotu odpoledne. Oslavenci ale kolem páté hodiny ranní došla trpělivost a akci nemilosrdně ukončil. Brutální vražda ženy (†58) v Nové Vsi: Bratr doplnil šokující svědectví!

Podle svědků bylo v domě rušno, někdo měl dokonce odpalovat rachejtle. Matyáš Ch. (†22) a Patrik S. (17) po oslavě zamířili k autobusové zastávce, odkud měli jet domů. Cestou ale došlo k hádce, která vygradovala do extrému a skončila tak, jak by nikdo nečekal.

Tři smrtelné výstřely

Nezletilý Patrik S. měl vytáhnout střelnou zbraň a svého kamaráda Matyáše Ch. třikrát střelil! Ten pak padl k zemi a zemřel… „17letý vrah zbraní postřelil třemi ranami svého kamaráda 22letého Matese, a ten po zásahu do plic bohužel zraněním podlehl," vyjadřuje se na facebooku Caroline W.

V hlavně má navíc otázku, jak se ke zbrani sedmnáctiletý Patrik vůbec dostal a proč ji u sebe měl i na oslavě?! „Zbraň vzal údajně svému otci,“ píše v komentářích Dorota P.

Jeden z obyvatel obce vstával na ranní směnu. „Údajně kolem tři čtvrtě na šest slyšel dva výstřely,“ popsal starší muž z domu u zastávky. Poté první lidé, kteří šli do práce, zavolali záchrannou službu a policii. Lékař nalezl muže bez známek života. „Ani přes okamžitě zahájenou resuscitaci se ho nepodařilo oživit,“ popsal mluvčí záchranářů Lukáš Humpl. U muže konstatoval smrt.

Střelec je vyšetřován na svobodě

„Byl to pracovitý ochotný kluk, který každému vždy pomohl, byl pro každou srandu a nikdy nebyl konfliktní typ," píše o Matesovi Caroline. „Přišli jsme kvůli tomuhle bezpáteřnímu bezcitnému zmetkovi (Patrikovi - pozn. red.) o dobrého člověka, syna, bratra, kamaráda," píše dál.

Podle všeho mezi Matyášem a Patrikem panovalo veliké a dlouholeté kamarádství. Na facebooku spolu mají několik společných fotografií. Podle komentujících je Patrik S. (17) vyšetřován na svobodě. „Chodí prý v klidu po Těšíně, vyšetřovaný na svobodě a obviněný prý je pouze z ublížení na zdraví, nic víc. Nechápu to, to čekají, až ublíží znovu?“ píše Monika R.

„Vyšetřování probíhá na svobodě. Policie ČR postupuje dle příslušných právních předpisů, stěžejně dle z. č. 141/1961 Sb. a dle z. č. 218/2013 Sb.,“ potvrdila mluvčí policie Soňa Štětínská. Kvůli věku pachatele nemohla odpovědět na všechny dotazy.

Hrozí mu jen poloviční trest