Pouhých 39 let se dožil výtvarník Hynek Vacek. Smutnou zprávu o jeho úmrtí na sociální síti zveřejnil jeden z jeho přátel, další výtvarník Adam Stanko. „Včera 6. 11. 2020 zemřel v Borovanech Hynek Vacek,“ uvedl umělec v sobotu večer. „Zemřel v ateliéru za nevyjasněných okolností,“ dodal později. Podle Stanka je jisté, že nešlo o sebevraždu.

Hynek Vacek se narodil v Ústí nad Labem, studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde se potkal s řadou známých vizuálních umělců. Jedním z nich byl například přední český designér Maxim Velčovský. „Včera velmi mlád zemřel kamarád, spolužák z Umprumky a talentovaný umělec Hynek Vacek. Bude mi chybět jeho smysl pro humor, fachmanství, postřehy a pohled na svět,“ smutnil Velčovský na facebooku.

S kondolencí se přidal i Vackův kolega Jiří David. Zesnulý umělec Davidovi v roce 2015 pomáhal s realizací projektu československého pavilonu na bienále v Benátkách. „Je mi to moc líto,“ napsal Jiří David k úmrtí kolegy na svém facebookovém profilu.

Zřejmě jedním z posledních lidí, kteří s Hynkem Vackem mluvili, byl básník Štěpán Leitgeb, který na poslední setkání se zesnulým kamarádem dojemně zavzpomínal. „Nevěřím tomu, Hynku. Ve čtvrtek večer jsme spolu popíjeli v Budějcích Desperados na lavičce mezi dvěma řekami. Pomlaskávali jsme si. ,Tohle je moc dobrý. Tohle je moc dobrý.‘ – oba naráz,“ napsal Leitgeb na facebook.

„Ten den mi pořád visí v hlavě. Rozloučili jsme se a šli si zase sednout k řece. Rozloučili jsme se podruhý. Objali se a kejvali na sebe. ,Jo, bylo to fajn.´ Odcházel jsem a ještě jsem si to tak třikrát zopakoval. Byl jsem si naprosto jistej, že to bylo fajn,“ dodal básník.