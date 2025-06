Smrad a hnus v Chorvatsku: Moře u unikátní pláže zaplavily splašky!

Vrchol letní sezony se blíží a Split počítá s rekordní návštěvností. Přesto se v oblasti Bene šíří zápach, který odrazuje i otrlé místní. „Už roky se opakuje stejný příběh na bezbariérové pláži u Ben, bude tomu někdy konec?!“ stěžuje si čtenářka zpravodajství Slobodna Dalmacija, který o tristním stavu chorvatské pláže přístupné pro lidi se zdravotním psotižením informoval.

K podobné události došlo už v roce 2023. Tehdy splašky do moře pouštěla restaurace Va Bene, kterou provozuje společnost National. Do jímky sice majitelé instalovali biologický čistič, jenže potrubí prasklo a nečištěné odpadní vody si dál prorazily cestu přes chráněné území borového lesa až k moři. Z toho důvodu pak 8. srpna téhož roku vodoprávní inspekce nařídila úplný zákaz vypouštění splašků do přírody. Restaurace však nápravu nedokončila a hrozí jí odebrání koncese.

Ekologický i ekonomický dopad

Zasažená lokalita leží u hranice chráněné přírodní zóny parku Marjan. Úníky ze septiky tak neohrožují jen zdraví lidí, ale i celé pobřežní ekosystémy. Pokud inspekce a město Split nepřinutí provozovatele k definitivnímu řešení, mohou Chorvatsko letos opustit nejen turisté, ale i chráněné mořské organismy, které znečištění nedokážou přežít.