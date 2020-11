Video bylo natočeno v nemocnici, kde by se děti měly cítit bezpečně a mělo by o ně být dobře postaráno. Místo toho jedna ze zaměstnankyň zacházela s malými pacienty naprosto nelidsky. Záběry ukazují, jak krutá sestra vede holčičku a poté ji popadne za vlasy a hodí ji na postel. Podle autorky videa jsou rodiče dívenky taky v nemocnici, takže je na oddělení sama.

Irina vypověděla, že leží ve vedlejší místnosti, ale mezi jejich pokojem a pokojem s dětmi je okno se závěsy. Když pojala podezření, že zdravotnice nezachází s dětmi nejlépe, dala na okno telefon a zapla kameru. Poté se hodinu věnovala svým věcem. Když se pak podívala na záběry, nestačila věřit svým očím. „Tato sestra nás do nemocnice přijímala, nikdy bych to do ní neřekla. Na mé děti byla milá a komunikovala s nimi normálně,“ řekla Irina.

Poté, co natočila video, k ní navíc přišla jiná sestra a řekla jí, že jestli bude točit, zavolají policii. „Řekla jsem jí, že budu natáčet, dokud jejich zaměstnankyně nebude vyhozena. Odpověděla, že si to vyřeší sami a na záběry se ani nepodívala,“ popsala autorka videa, která to ovšem nenachala být a obrátila se na příslušné úřady a krutá žena byla nakonec z nemocnice vyhozena.