Poslanec Patrick Linhart (43) z hnutí SME RODINA podle vlastních slov dostal ve městě Nové Zámky naloženo od policisty. Ze střetnutí si odnesl zlomenou ruku. Protože má politik jako své téma a program potraviny a jejich kvalitu, jeho fotka se objevila na sociálních sítích na profilu Nakupování s potravinovým kritikem. Moc sdílný o tom, co se stalo, ale není.

„K věci se až do skončení vyšetřování Úřadem inspekční služby Ministerstva vnitra SR nebudu do médií vyjadřovat, nechci mařit vyšetřování a chci, aby tento případ byl řádně vyšetřen, a věřím, že bude,“ řekl poslanec pro deník Nový čas.

Zvláštní na celé záležitosti je, že se vše odehrálo přímo na okresním policejním ředitelství. Co tam Linhart dělal, neuvedl. K incidentu každopádně mělo dojít tak, že politik upozornil policistu, že nemá roušku, a požádal ho, aby si ji nasadil. Nato se na něj měl policista obořit a v šarvátce mu zlomit ruku.

Linhart se nedávno zviditelnil tím, že se dostal na půdě parlamentu do konfliktu s poslancem Jánom Benčíkom, který ho podle Nového Času konfrontoval kvůli jeho účasti v propagandistickém videu jedné krajně pravicové strany. Benčíka poslanecký kolega nazval dědkem, nadal mu do estébáků a tykal mu. „Když jsem se proti urážkám a tykání ohradil, odpověděl, že tak je to v pořádku, já že mu mám prý vykat a on mi bude tykat,“ popsal Benčík dohru tehdejší rozepře.