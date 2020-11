Mexická policie vyšetřuje záhadnou smrt modelky Adriany Murriety Trevinové. Devětadvacetiletá hvězda Instagramu zmizela poté, co ve městě Culiacán nastoupila do letadla, aby odletěla do města Guadalajara. Rodina její zmizení nahlásila na policii a na sociálních sítích prosila o pomoc při pátrání. Pátrání však dopadlo tragicky. O několik dní později byla nalezena mrtvá.