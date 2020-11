Za vraždu bývalé partnerky a pokus o vraždu jejího současného přítele poslal v úterý středočeský krajský soud Poláka Jaroslawa Z. na 15 let do vězení. Devětačtyřicetiletý muž podle obžaloby ženu zabil loveckým nožem na ubytovně v Dobrovici na Mladoboleslavsku, následně se na nádraží pokusil ubodat i jejího druha. Rozsudek není pravomocný. Polák vinu odmítá a na místě se odvolal.

„Trest jsme uložili na samé dolní hranici trestní sazby,“ řekla předsedkyně senátu Alexandra Chrdleová. „Domníváme se, že takový trest postačí,“ dodala.

Polákovi hrozilo až doživotní vězení. Státní zástupce, který navrhoval poslat muže minimálně na 16 let za mříže, si ponechal lhůtu, aby se případně mohl také odvolat. Žalobce uvedl, že nenachází pro Poláka žádné polehčující okolnosti. Vraždil podle něj ze msty.

Událost se odehrála v listopadu 2019. Nezaměstnaný muž byl v té době podle obžaloby opilý. Svoji bývalou přítelkyni nejprve uhodil do obličeje a poté ji velkou silou bodl nožem do hrudníku. Později napadl i ženina druha, kterého se snažil také pobodat. Protože se však účinně bránil, skončil muž pouze s drobnými poraněními. Jaroslaw jim oběma podle státního zástupce již dříve vyhrožoval smrtí.

Polák u hlavního líčení vinu odmítl. Vypověděl, že byl v době události značně opilý. Pamatuje si, že popíjel v centru Prahy, nepamatuje si ale na samotnou vraždu ani na to, že by byl na místě činu. „Pořád chci zjistit, co se tam stalo,“ uvedl v závěrečné řeči. Podle jeho advokáta neexistují žádné přímé důkazy, které by ho z vraždy usvědčovaly.

Žalobce navrhl uložit muži také protialkoholní léčení. Muž je podle znalců alkoholik, dříve byl závislý na automatech. Podle své výpovědi se muž také dříve v Polsku několikrát léčil na psychiatrii. Kvůli pití všech účastníků byl vztah mezi obžalovaným, jeho expřítelkyní a jejím partnerem velmi komplikovaný. Soudkyně ale Poláka na neurčito vyhostila z Česka a dohled na výkonem léčení by podle ní byl v cizině složitý.