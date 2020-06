V roce 1990 se trestaný pedofil dostal z vězení na amnestii, a protože se v té době zaměstnavatelé nesměli ptát na kriminální minulost, dostal bez problémů práci na dětském oddělení v nemocnici!



30. dubna téhož roku unesl z nemocnice dítě. Ani nevěděl, jestli je to kluk, nebo holčička, to poznal až venku pod lampou, když si všiml růžových dupaček. „Děvčátko, na které jeho rodiče čekali deset let. Když jsme se pachatele ptali, proč si ze čtyř dětí, které v té době byly na oddělení, vybral právě tuto holčičku, odpověděl, že byla nejstarší,“ vzpomínal se smutkem v hlase kriminalista Miloslav Dočekal.

Odnesl ji na ubytovnu, kde bydlel. V místnosti žil sám. Dítě položil na postel a lehl si k němu. Malou Barborku znásilnil a těžce ji zranil; miminko začalo plakat a křičet. „Měl jsem strach, že probudí ostatní lidi. Tak jsem jí přitiskl ruku na ústa a zalehl ji. Pak jsem asi usnul.“

Policie ho zatkla ještě téhož večera a k činu se prakticky hned přiznal. Nakonec nedostal za svůj nechutný čin ani doživotí. Ve vězení strávil pouhých 25 let, takže v roce 2015 jeho trest skončil. Poté nastoupil do Psychiatrické léčebně v Kosmonosech na Mladoboleslavsku. Z léčebny by se však nyní rád dostal ven.

Mladoboleslavský okresní soud ale ve čtvrtek žádost Jaroslava Nývlta (dříve Oplištila), který žádal o propuštění z ochranné ústavní léčby, zamítl Obhájce na místě podal proti rozhodnutí soudu stížnost. Jaroslav Oplištil si nechal úředně změnit jméno, nyní se jmenuje Jaroslav Nývlt. Mladého sportovce (†12) znásilnil a zavraždil bezdomovec: Nalákal ho na pytlík bonbonů

Podle znaleckého posudku ochranné léčení splnilo účel a postačí ambulantní léčba. Nývltova nebezpečnost pro společnost je podle znalce minimalizována. Jeho další pobyt v ochranné léčbě by podle něj riziko recidivy nesnižoval. Podle státního zástupce je ale Nývltova porucha trvalá, a je tak možné ji pouze tlumit léčbou, nikoliv zcela odstranit. Státní zástupce proto navrhoval, aby soud žádost odsouzeného zamítl.