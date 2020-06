Mladého sportovce (†12) znásilnil a zavraždil bezdomovec: Nalákal ho na pytlík bonbonů

Začalo to zdánlivě nevinně. Rodion Volko (†12) se vracel z fotbalového tréninku domů, když se s ním na ulici dal do řeči od pohledu zanedbaný 59letý muž. Ale použil na chlapce trik, před nímž rodiče varují své děti po celém světě. Slíbil mu, že mu koupí sladkosti. Chlapec souhlasil a odešel s mužem do obchodního domu. Tam je oba zachytily bezpečností kamery, napsal Daily Mail.

Kamarád se ale brzy změnil v bestiálního násilníka a vraha. Když pytlíkem cukrovinek získal Rodionovu důvěru, pozval chlapce na prohlídku polorozpadlé budovy v parku. Muž byl bez domova a právě v této ruině přespával. Důvěřivého hocha pedofil po vstupu do domu brutálním způsobem zneužil. Nakonec ho zavraždil.

Když se Rodion nevracel domů, ani nezvedal telefon, zalarmovali rodiče policii. Ta díky údajům od operátora o poslední poloze chlapcova mobilu zamířila rovnou do domu hrůzy.

„Když policisté vešli do opuštěné budovy, spatřili muže ležícího na matraci, na níž se povalovala hromada oblečení. Muž měl tvář postříkanou od krve. Okamžitě se postavil, natáhl si kalhoty a choval se značně nervózně. Policisté pod hromadou oblečení nakonec našli chlapcovo nahé tělo," řekla místním médiím policejní mluvčí Ludmyla Kopylenková.

Z následného vyšetřování vyšlo najevo, že bezdomovec chlapce uškrtil a mrtvé tělo dál opakovaně zneužíval. Pachatel se k hrůznému činu doznal v plném rozsahu. Bude-li odsouzen, na Ukrajině ho čeká s vysokou pravděpodobností trest smrti.