Okresní soud v Mladé Boleslavi rozhodoval během středečního dopoledne o tom, zda se na svobodu podívá pedofil Jaroslav Oplištil (65), který v Praze před třiceti lety znásilnil a zavraždil teprve sedmiměsíční Barborku. Vrah by chtěl nyní pryč z psychiatrické léčebny. To zatím soud kvůli technickým potížím nepovolil. Slyšení bylo o měsíc odročeno.

Pedofil Jaroslav Oplištil strávil za vraždu sedmiměsíční Barunky za mřížemi 25 let, dalších pět pak v psychiatrické léčebně v Kosmonosích nedaleko Mladé Boleslavi. Chtěl by se ale už léčit ambulantně. Právě o tom měl soud rozhodovat s pomocí soudních znalců z oblasti psychologie, kteří se měli slyšení účastnit přes videokonferenci. Právě tu ale zmařily technické potíže.

Soud se proto bez váhání rozhodl slyšení odročit na červen. Oplištil tak stráví ještě minimálně měsíc v léčebně. „Z technických důvodů se nepodařilo realizovat výslech znalce, jednání bylo odročeno. Byla provedena značná část dokazování, byl slyšen odsouzený, jeho ošetřující lékařka, předneseny listinné důkazy,“ řekl mluvčí mladoboleslavského okresního soudu Martin Moc. Dodal, že videohovory v současnosti využívá mnoho soudů, a sítě jsou kvůli tomu přetížené. Se soudním znalcem se v důsledku toho nepodařilo spojit.

Bylo 30. dubna 1990. Jaroslav Oplištil seděl v hospodě U Sklípku v Praze na Bulovce a pomalu se opíjel pivem a vodkou. „Když jsem nalitej, mám slabost na něžnost. Přitahujou mě děti. Dětský tělo je takový čisťounký, vemte si ženskou, jak je to chlupatý a smradlavý,“ prohlásil Oplištil podle magazínu Téma.

Oplištil byl totiž trestaný pedofil – měl za sebou údajně již sedm činů proti nezletilým. V roce 1990 se dostal z vězení kvůli amnestii prezidenta Václava Havla. Bez problémů dostal práci jako sanitář na dětské interně pražské nemocnice Na Bulovce. Jak to? V té době se zaměstnavatelé bývalých trestanců nesměli ptát, za co seděli... Oplištila navíc zaměstnanci hodnotili jako spolehlivého s příkladným vztahem k dětem.

Té noci si z nemocnice odnesl jedno z miminek. Ani nevěděl, jestli je to kluk, nebo holčička, to poznal až venku pod lampou, když si všiml růžových dupaček. „Děvčátko, na které jeho rodiče čekali deset let. Když jsme se pachatele ptali, proč si ze čtyř dětí, které v té době byly na oddělení, vybral právě tuto holčičku, odpověděl, že byla nejstarší,“ vzpomínal se smutkem v hlase kriminalista Miloslav Dočekal.

Odnesl ji na ubytovnu, kde bydlel – v místnosti žil sám. Dítě položil na postel a lehl si k němu. Malou Barborku znásilnil a těžce ji zranil; miminko začalo plakat a křičet. „Měl jsem strach, že probudí ostatní lidi. Tak jsem jí přitiskl ruku na ústa a zalehl ji. Pak jsem asi usnul.“

Zmizelou Barborku zanedlouho sestry nahlásily na policii. Ta si dala dvě a dvě dohromady a ráno zabušila na dveře právě Oplištilovi. Ten zazmatkoval a tělíčko děvčátka zahodil pod postel. K činu se ovšem prakticky ihned doznal.

Oplištil od začátku vyšetřování požadoval trest smrti, ten je v té době už ale zrušený. Nakonec nedostal ani doživotí – soud ho poslal na 25 let do vězení. To opustil v roce 2015. V květnu okamžitě nastoupil ústavní léčbu v Psychiatrické léčebně v Kosmonosech na Mladoboleslavsku. Podle všeho podstoupil Oplištil chemickou kastraci – a v tom případě může chodit na vycházky mimo brány ústavu.