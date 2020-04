„Policajti nás vyslýchali už před rokem. Už byl obviněný, ale stále chodil na svobodě a smál se nám do tváře. Všude říká, že si to pamatuje,“ uvedla ve výpovědi zaznamenané ve spisu svědkyně z nemocnice, která zná celý příběh a nezdráhala se promluvit s televizí Markíza.

Má prý problémy s alkoholem

Obviněný lékař pracuje v nemocnici v Piešťanech. Místní ředitel údajně o ničem neví. K zneužívání mělo docházet, když gynekolog pracoval v Myjavě. „Jsem z toho doslova šokovaný. Měl problémy, ale jiné. Vím, tedy, myslím si, že byl odsouzen za jízdu pod vlivem alkoholu,“ řekl televizi jeho kolega. Naďa z Československa měla být Epsteinovou lesbickou otrokyní: Pomáhala mu, tvrdí oběť

Zneužívány měly být převážně malé 12leté a 13leté dívky. Prý dokonce chodil do jedné nejmenované bytovky, kde si vybíral děvčata mladší 15 let. „Je to pravda,“ prozradila místní obyvatelka. „Ty baby ho samy vyhledávaly, protože jim kupoval mobily, dával jim peníze,“ prozradila dívka objasněná s případem.

Rozhořčení matky