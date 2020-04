Tlející hlavy a vnitřnosti našel myslivec u slovenské obce Povina, která leží v okrese Kysuce. Myslivec si vyrazil se svým psem na procházku, když zničehonic ucítil zápach, který ho dovedl k šokujícímu pohřebišti. V křoví ležely dobytčí hlavy a vnitřnosti! Myslivec se proto rozhodl, že scénu jako z hororového filmu nafotí a obrázky zaslal tamní starostce.

„Ty fotky, které mi myslivec poslal, byly katastrofální. Ten pohled byl otřesný,“ uvedla pro televizi JOJ starostka Alena Dudeková, která musela zajistit likvidaci, s níž jí pomohl jeden z dobrovolných hasičů. „Musel použít všechny ochranné prostředky. Zbytky posbíral, naložili jsme to do vozíku a odvezli do kafilérie,“ dodala Dudeková.