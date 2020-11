Tragédie. Jinak se nehoda, při které zemřeli tři kluci Martin, Michal a Petr, nedá popsat. K nehodě došlo v poslední říjnový večer na Českobudějovicku, mezi obcemi Byňov a Nové Hrady.

Trojice jela ve sportovní Alfě Romeo. Osudnou se jim stala dvojice stromů, do kterých automobil narazil. Dva mladí muži zemřeli na místě, třetí později, přestože se jej záchranná služba snažila marně resuscitovat.

Nehoda to musela být naprosto šílená. Ani zarytý odborník by možná nepoznal, o jakou značku šlo. „Vjel vpravo mimo komunikaci, kde bočně narazil do vzrostlého dubu, po pár metrech čelně narazil do dalšího vzrostlého dubu, auto se rozpůlilo,“ řekl policejní mluvčí Milan Bajcura.

„Hrozně mi chybíš“

Nehoda zaskočila všechny blízké a přátele nešťastných kluků. Také přítelkyni Petra Terezu. Na svém profilu zveřejnila dojemný vzkaz do nebe. „Lepšího kluka jsem si nemohla přát ! Chybíš mi a chybět budeš ale vím že jsi neměl rád když jsem brečela a trápila se,“ popisuje na svém Instagramu. „Řekl jsi mi jednoho dne "Lásko kdyby se mi někdy něco mělo stát (...) žij ten život za nás oba!" A tohle ti lásko splním !! Věřím že tu se mnou pořád jsi a budeš mě hlídat. Miluju tě a hrozně mi chybíš,“ dodala zdrceně.

Petr byl vášnivý rybář. Svými úlovky se rád chlubil na svém Facebooku. Stejně tak jeho bratr Lukáš. Také on se v dojemném příspěvku loučí. „Datum na který nikdy nezapomenu, díky za každý společný zážitky u vody. Věřím že si spolu jednou zase zachytáme tam nahoře. Sbohem brácho,“ napsal smutně.

Neštěstí se hluboce dotklo přátel nešťastné trojice, jejich známých, ale i lidí, kteří oběti osobně neznali. Mnozí vyjadřují na sociálních sítích svou soustrast nešťastným rodinám. „Hrozné, tak mladé, vyhaslé životy...pozůstalým upřímnou soustrast a hodně sil," vyjadřuje soustrast Irena. „Odpočívej v pokoji kamaráde ať je ti tam nahoře líp," přidává se Jiří. „Je mi neskutečně líto co se stalo v první řadě bych chtěl rodinám a všem pozůstalým vyjádřit upřímnou soustrast, a klukům přeji. Ať Vám dá Bůh nebe. Opatrujte se,“ píše zdrcený Petr, který na facebooku sdílel rozloučení se všemi třemi svými nešťastnými kamarády.