Bilance dušičkového víkendu na českých silnicích je velmi tragická. Nejdříve v pátek brzy odpoledne kamion na Pardubicku smetl riskantně předjíždějící dodávku, ve které zemřeli čtyři lidé a další dva se zranili. V sobotu večer v jižních Čechách zahynuli po nárazu do stromu tři mladíci. A nakonec v neděli odpoledne opět v jižních Čechách narazil do stromu řidič osobního auta. Ani on neštěstí nepřežil.