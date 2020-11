Obec zahalená do husté mlhy, pocity nejistoty, a nakonec tragické zprávy. Jiří, člen Vězeňské služby, měl zastřelit svou přítelkyni, její matku a nakonec sebe. Malého synka (3 týdny) nechal naživu. Do domu nakonec musela vtrhnout zásahovka. Obyvatelé si tragédii jen těžce vysvětlují, byla to prý spořádaná rodina. Co motiv takového jednání? Jednou z možností je i žárlivost…

Sobota večer: do malé a velmi nenápadné obce Líský, která je zahalená v mlze, se sjíždí sanitka, hasiči a poté několik policistů a kriminalistů a členů zásahové jednotky. Na dvoře jsou tři mrtvá těla. Čeká se na zásahovou jednotku, ta se nejprve snažila navázat komunikaci s možným pachatelem.

Z domu se totiž od pátku do soboty ozýval brekot miminka. Soused, který bydlí vedle zastřelených, přelezl podle Deník.cz plot. Nepovedlo se mu totiž dovolat ani dobouchat na někoho uvnitř. Na zahradě pak našel těla.

Dlouhé minuty křiku zásahovky pak ukončilo řinčení a rozbíjení skla. Dovnitř se rozhodli vtrhnout patrně proto, že chlapeček, který byl uvnitř, najednou utichl. Teprve třítýdenního chlapce z domu v náručích a za běhu vynesla záchranářka, během několika minut s ním v sanitce odjeli do nemocnice.

Jak informuje Deník.cz, dítě bylo vysílené, podchlazené, dehydratované a pokálené. V domě bylo totiž od pátku úplně samo. Je ale mimo ohrožení života, už když ho sanitka odvážela do nemocnice bylo jasné, že je bez zranění.

V domě bydlela bez střelce

Pravděpodobným střelcem je Jiří N., pracoval u Vězeňské služby ve věznici Vinařice. Nejspíš proto si případ převzala Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) – jde totiž o člena bezpečnostních složek.

Dům, který si teď všichni budou spojovat s ohromnou tragédií, si zastřelená Kristina měla koupit sama. A to už před přibližně čtyřmi roky. „Byla to hrozně fajn ženská. Chodila na brigády, cvičila s dětmi na taneční soutěže. Fakt si to nezasloužila, víc k tomu říct nejde,“ popsal Blesku nešťastně starosta obce Štěpán Hon.

V domě bydlela ještě se svou dvanáctiletou dcerkou, ta byla ale v době krutého a krvavého činu u svého biologického otce. „Kristina si dům koupila sama a Jirka ji zatím jen navštěvoval, ale měl se sem stěhovat. Je to strašná tragédie, stále tomu nemůžeme uvěřit. A vůbec netuším, co bude s tím chlapečkem. Jirka byl sám, maminka mu na jaře zemřela, takže chlapeček už nemá nikoho,“ řekla Deníku kamarádka Kristiny.

Neunesl rozchod a vraždil?

Podle informací Blesku se pár dní před tragédií z domu ozývaly hádky, Jiří pak měl o samotě chodit ulicemi Líského. Kristina pravděpodobně plánovala rozchod, podle Deníku se tak mohlo jednat o vraždu ze žárlivosti.

„Už s ním asi nechtěla být. Ale více k tomu nevím. Pro mě byla Kristina perfektní, měli jsme ji tu rádi. Zapadla mezi nás. Děti si hrály společně. Měla navíc hrozně ráda kočky, dělávala i na veterině. U jejího domu se scházelo i sedmnáct kočiček, o které se starala,“ shodly se tři ženy z Líského. „Byla to hodná máma, milovnice zvířat i velká sportovkyně,“ dodávají.

Sousedé také věří, že vraždění muž neplánoval. „Ještě den předtím pracoval na zahradě, všechno vypadalo normálně,“ řekli. Vyvrátili i dohady, že střelec takto řešil případnou nevěru. „Ona byla velmi příjemná a přátelská, ale že by to byla nějaká koketa, která by střídala partnery, to v žádném případě,“ shodli se. „Žila tu dlouho jen s matkou a dcerou, asi před rokem se k ní nastěhoval on. Nějaké rozepře měli, on byl ale prý násilník. Už se s ním i chtěla rozejít,“ uvedli také.

V sobotu ráno se k domu, ve kterém se celý den svítilo, sešlo několik obyvatel obce. K domu položili svíčky, dům celý den hlídala hlídka policistů, natažena byla policejní páska. Odpoledne se pak obcí rozezněl zvuk zvonu.