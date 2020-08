Po roce a půl si může Matěj konečně oddychnout. I když mu to milovaného syna Martínka samozřejmě nevrátí, chlapcova vražedkyně byla ve středu potrestána 16 lety odnětí svobody. Matějova bývalá přítelkyně a Martínkova matka Lenka P. hocha v listopadu roku 2018 vyhodila hlavou dolů z okna z 12metrové výšky. Matěj se ke středečnímu soudu emotivně vyjádřil na sociální síti.

Jen těžko si lze představit, čím si Martínkův táta Matěj od listopadu 2018 prochází. Mladý otec přišel o milovaného syna, kterého zabila jeho vlastní máma. Tu nyní soud poslal pravomocně na 16 let do vězení. Matěj se ve středu k odvolacímu soudu dostavil, a byl tak přítomen vytouženému verdiktu.

O své pocity se pak podělil na sociální síti Facebook. „Když jsem přicházel k soudu, klepaly se mi ruce tak, že jsem měl problém si otevřít lahev s pitím,“ napsal Matěj. Když však uviděl, že k soudu dorazil i otec jeho bývalé partnerky, naprosto se uklidnil.

V soudní síni pak ale Matěj podle svých slov klid mohl zachovat jen stěží. „Tolik špíny, která na mě byla naházena její rodinou, jsem těžce snášel. A budu ji ze sebe dlouho smývat,“ popsal. Lenčini příbuzní prý Matěje vykreslili jako člověka, ve kterém se on sám nepoznával. Co přesně v síni zaznělo, ale Matěj ve středu prozradit nechtěl, protože jím cloumaly velké emoce.

Lenka P. tvrdila, že si na události osudného dne nepamatuje a řekla, že by takového činu nebyla schopná. U osmadvacetileté ženy, která má dva inženýrské tituly a doposud nebyla trestaná, neshledal psychiatr žádnou duševní chorobu ani poruchu. Podle něj jednala v afektu způsobeném dlouhodobě nepříznivými vztahy s partnerem.

„Byla jsem psychicky úplně na dně a fyzicky taky vyčerpaná. Hrozně jsem se snažila, ať to vyřešíme, ale ono to nešlo. Byla jsem v permanentním stresu, že mi ho sebere,“ řekla u soudu Lenka P. na adresu Matěje. Rodinu finančně zajišťovala ona, přítel zůstal na rodičovské a jejich vztah se rozpadl. „Za každou cenu si mě chtěl udržet. Byl nespolehlivý, nepracoval. Najednou přišel s tím, že mi malého sebere, že odjede do Holandska, sliboval pohádkové výdělky,“ řekla.

Soudce Lněnička ale odmítl, že by žena byla v mezní situaci. „Vztahy mezi obžalovanou a partnerem byly víceméně standardní. Jednalo se o běžnou krizi, kterou prochází značná část mladé generace, která si pořizuje dítě a zakládá rodinu,“ podotkl s tím, že ve vztahu nedocházelo k žádnému násilí. Trest si žena odpyká v přísnějším typu věznice se zvýšenou ostrahou.

Podle pravomocného rozsudku má odsouzená vyplatit příbuzným dítěte celkem 1,6 milionu korun jako nemajetkovou újmu. Dalších peněz se mohou domáhat v občanskoprávním řízení.