Podle blízkého kamaráda si kluci zkracovali cestu přes družstvo pravidelně. Jeden z přátel kluků Sebastian popsal, že v osudný den je šli společně s dalšími kamarády kousek doprovodit a poté se každý vydal vlastním směrem.

Všichni přátelé o chlapcích mluví hezky. Byli to prý skvělí kluci do nepohody, jejich smrt zasáhla mnoho blízkých. „Byli to pohodoví kluci, trávili jsme s nimi hodně času. Dalo se s nimi mluvit o všem možném... Jak má člověk reagovat na to, když mu zemřou kamarádi?“ uvedl Sebastian pro portál TVnoviny.sk.

Z dosavadního šetření policie vyplývá, že Roman, student hotelové školy, s Martinem, studentem obchodní akademie, se bez zavinění jiné osoby v jámě naplněné po okraj močůvkou utopili. Myslí si to i kamarád Kamil (14). „Martin vůbec neuměl plavat, podle mě tam spadl a Roman ho chtěl zachránit,“ uvedl Kamil s tím, že k tragédii došlo nejspíš už v sobotu, protože v neděli se jim už nikdo nedovolal.

Těla chlapců v odpadní jímce našel ve čtvrtek ráno zaměstnanec družstva při rutinní obhlídce. Když totiž přišel k žumpě, naskytl se mu děsivý pohled. „V jedné z nádrží jsem uviděl dvě bundy, když jsem do nich strčil, vyplavala dvě těla,“ popsal s hrůzou zaměstnanec pro Nový Čas. Areál je prý oplocený, ale mládež tudy prochází běžně. „Projdou přes bránu, kterou odsunou. Tito dva zřejmě omylem vešli druhou bránou a potmě spadli do nádrže,“ dodal zaměstnanec.