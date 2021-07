Car Wars je tuningový sraz pořádaný na letišti v Panenském Týnci v Ústeckém kraji. Letos probíhá už dvanáctý ročník, ten ale poznamenala strašlivá tragédie. Spolujezdec mladého řidiče zemřel, co se přesně stalo není vůbec jasné. Případem se zabývá policie.

Hrozná událost se odehrála v pátek ve večerních hodinách, policisté dostali oznámení o nehodě okolo třiadvacáté hodiny. Přestože mladíka převezl vrtulník do střešovické nemocnice, lékaři už mu nedokázali pomoci a v sobotu zemřel

Policejní mluvčí Alena Bartošová sdělila Blesku, že podle prvnotních informací narazilo jedoucí auto do auta stojícího. „Ve stojícím autě se nacházaly dvě osoby, ty byly po nehodě převezeny do nemocnice. Spolujezdec bohužel později zemřel. U obou řidičů byl prokázán alkohol v přestupkové hladině (do 1 promila, pozn. red.),“ uvedla. „Přesná příčina nehody je předmětem dalšího šetření,“ dodala Bartošová.

Co se stalo však není jasné, lidé, kteří hrůzu viděli se totiž neshodují. Na sociálních sítích se ohledně události rozjeli opravdu vášnivé debaty. Podle organizátora akce Martina Krátkého panují na akci velká bezpečnostní opatření. „Kde se stala chyba musí určit policie. Mladý řidič amatérsky postaveného vozidla po startu z ničeho nic zastavil a začal se otáčet zpět,“ uvedl Krátký s tím, že auto z dalšího závodu do nich narazilo, protože nemělo šanci to ubrzdit.

Auto mělo na trati zřejmě poruchu a nesvítila mu světla. Rodina zesnulého chlapce však podle Deníku nesouhlasí. Domnívají se, že vina je na straně pořadatelů, měli totiž zajistit, aby někdo hlídal zda všechna auta opustila trať, než vyjela další. Pohlídat si podle nich měli i to, zda někdo z účastníků není opilý.

Tragická smrt ovšem akci neukončila, podle všeho pokračovala i po zbytek víkendu, což někteří lidé považují za nevhodné. Podle nich by měla být dodržena nějaká pieta.