Tragédie se stala minulý týden v pátek v kalifornském Los Angeles. Jayda Sanchezová, která oslavila teprve čtvrté narozeniny, zemřela při autonehodě. Seděla vedle svého bratříčka Robbieho v pick-upu, který řídil její otec Robert Sanchez. Jejich auto se srazilo s jiným vozem u Harbor City. Podle informací zpravodajského webu New York Post se snažili vyhnout řidiči, který se neoprávněně otáčel na silnici.

Auto rodiny se převrátilo a narazilo do osvětlení. Řidič druhého vozu z místa uprchl. Robbie tak přihlížel smrti své malé sestry. Při nehodě byl těžce zraněn a on i jeho otec byli převezeni do nemocnice. „Robbie musel smutně strávit své páté narozeniny v nemocnici, ale ze všech si vykouzlil úsměv na tváři,“ stojí na stránce GoFundMe, kterou založila teta dětí na podporu zdrcené rodiny. Ve sbírce bylo vybráno doposud víc jak 41 tisíc amerických dolarů (887 tisíc Kč).

Rodina nabízí tučnou odměnu tomu, kdo jim podá jakékoliv informace, které by vedli k dopadení řidiče. Nabízí až 50 tisíc amerických dolarů (víc jak 1 milion Kč).

VIDEO: Jak se chovat na místě dopravní nehody