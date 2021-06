Tragickou dohru měla nehoda, která se stala minulou středu kolem třetí hodiny odpoledne na Prachaticku. Nákladní vůz tam zezadu narazil do osobního automobilu, který chtěl odbočovat na vedlejší silnici. Při nehodě bylo vážně zraněno dítě. To přepravil vrtulník záchranné služby do nemocnice. Tam bohužel po několika dnech zemřelo.