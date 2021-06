Pětačtyřicetiletý řidič, který měl před nehodou podle informací televize JOJ podlehnout mikrospánku, najel ve vysoké rychlosti do tříčlenné rodiny u Harmanic nedaleko Banské Bystrice o slunečném sobotním odpoledni.

Svědkyně neštěstí viděla vše ve zpětném zrcátku. „Když najednou začal zahýbat do protisměru, říkala jsem si, co to proboha dělá. Pak jsem viděla létat těla,“ citoval slova událostí roztřesené ženy jen pár minut po nehodě web deníku Plus Jedeň Deň.

Podle dostupných informací rodina jela vzorně v řadě za sebou, první otec Michal, malý Míša uprostřed a vzadu skupinu uzavírala maminka Janka. Michal, profesí dopravní policista, viděl z největší blízkosti, jak mu rozjeté auto zabíjí manželku. Jako jediný z nehody vyvázl jen se škrábanci.

Záchranáři se dlouho snažili Janu rozdýchat a přivést zpět k životu, jejich úsilí ale bylo bohužel marné, zemřela na místě. Míšu odvezla do nemocnice sanitka, k jeho stavu se mluvčí záchranky nechtěla vyjadřovat.

Janu bude na světě postrádat mnoho lidí. „Byla to skvěla ženská, prošla si už ledasčím. Všechny nás to zasáhlo,“ řekla Jančina blízká přítelkyně. Prozradila, že žena měla o víkendu zrovna slavit narozeniny.

Podle webem osloveného odborníka Mareka Spišiaka je třeba pokusit se zmínit následky hrozící nehody správnou a včasnou reakcí. Při hrozbě čelního střetu je nezbytné udělat vše pro to, aby se mu zabránilo, využít třeba místa na krajnici nebo travnatého pásu vedle. Podle Spišiaka by mělo jet jako první dítě, aby mu rodič mohl dávat pokyny, jak se správně zachovat.

Příčiny nehody se šetří, opilost řidiče ale byla vyloučena. „Alkohol u něj nebyl zjištěn. Na místě byl i znalec z odboru silniční dopravy a členové posttraumatického týmu,“ uvedl policejní mluvčí Mário Bóna.

Manželé Michal i Jana v regionu žili celý život, narodili se oba v okolních vesnicích. Na cyklovýlety se podle známých vydávali často. „Mnohokrát byli na kole dokonce i v Tatrách,“ řekl pro Plus Jeden Deň rodinný přítel.