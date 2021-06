Auto plné lidí vyletělo z dálnice a několikrát se převrátilo. Nehodu ve středu nepřežili muž a dítě. Ostatní se podařilo zachránit i díky obětavé pomoci Blanky. Té záchranáři poděkovali prostřednictvím svých facebookových stránek . Samotná statečné žena se ale vyjádřila tak, že by to nedokázala bez operátorky, která jí přes telefon velmi pomáhala.

Větší osobní automobil se sedmi pasažéry havaroval na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové nedaleko Žiželic na Kolínsku. „Vozidlo vyletělo z dálnice a skončilo asi 150 metrů daleko v poli, přetočilo se několikrát přes střechu,“ řekla mluvčí policie Michaela Richterová.

Na místě zasahovaly dva vrtulníky záchranářů, převezly do královéhradecké nemocnice dítě a těžce zraněnou ženu. Další ženu s těžkým zraněním záchranáři odvezli do pražské střešovické nemocnice, dva muži s lehkým zraněním skončili v péči královéhradecké a pražské vinohradské nemocnice.

Všech sedm pasažérů utrpělo zranění, dva jim na místě podlehli. Jenže jak se ukázalo, bilance nehody mohla být ještě horší. Podle záchranářů svědci u nehod často nezastaví, jen projedou a volají na linku 155. Ve středu to ale bylo jinak.

Zastavila, pomohla

„Chtěli bychom tímto poděkovat volající mladé ženě, která do příjezdu posádek na místo po celou dobu zůstala s operátorkou našeho operačního střediska na telefonu a řídila se jejími pokyny. Díky její pomoci mělo operační středisko podrobné informace o situaci na místě nehody a zraněným osobám tak byla poskytnuta odpovídající první pomoc,“ vzkázala zachránkyni staniční sestra Jiřina Fousková.

Tím to ale neskončilo. Pod příspěvkem se vyjádřila statečná Blanka. Právě ona totiž u nehody zastavila. „Já bych také chtěla mo poděkovat paní na lince, byla mi neskutečnou podporou a bez ní a jejich rad bych tuto krizovou situaci ještě s pánem, který také jako jediný zastavil těžko zvládla,“ napsala. „Jste člověk opravdu na svém místě a smekám před Vámi, jak jste mi klidně a mile říkala, co mám dělat,“ dodala na adresu operátorky Katky. I ta se sama pod příspěvkem vyjádřila. „(...) moc děkuji za krásná slova,“ uvedla.

„Katko bez Vás bych to nedala a to myslím vážně. Bylo mi šíleně zle, ale vy jste byla ta co mě dokázala udržet nohama na zemi a při smyslech i přesto co jsem tam viděla,“ uzavřela Blanka.