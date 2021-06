Tanečnice z umělecké a tvůrčí dílny Celesta-ART pobouřily uživatele sociálních sítí poté, co zveřejnily na instagramu video, na kterém tančí tradiční maorský tanec haka. Lidé se zlobí, že jde o zesměšnění tradiční maorské kultury. Rozzuřilo to i odborníka!

Video uživatele sociálních sítí opravdu rozzuřilo. Domnívají se, že dívky nemají právo si přivlastňovat kulturní dědictví Maorů a zesměšňovat jej. Kromě tance totiž mladé ženy zveřejnily také fotografii, na níž mají pomalovaný obličej ve stylu tradičního maorského tetování.

Což podle některých diskutujících působí jako urážlivá karikatura podobně jako tzv. blackface, tedy fenomén, kdy si běloch nabarví obličej na černo, aby ztvárnil postavu černocha. Obecně je toto chování považováno za rasistické.

„Blackface v té nejlepší kvalitě. Když se snažíte proslavit díky tomu, že se chováte neuctivě a zesměšňujete cizí kultury, měli byste si být vědomi i následků, které to přináší. Tohle není žádná taneční fúze ani lehkovážnost,“ napsala jedna z uživatelek instagramu.

„Dovzdělejte se, to, co je zde prezentováno, je opravdu neuctivé,“ přidal se další člověk a podobnými komentáři se to pod příspěvkem jenom hemžilo. „Smažte to a omluvte se,“ dodal další.

Podobný názor zastává také odborník na dané téma, maorský kulturní poradce Karaitiana Taiuru. „Jedná se o do očí bijící rasismus, který má dopad na všechny Maory a obzvláště na ty Maory, kteří se rozhodli oživit naše dávné zvyky tetování na obličeji zvané Ta Moko (muži) a Moko Kauae (ženy),“ uvedl pro deník The New Zealand Herald.

„Nemají tušení, co haka, nebo tetování obličeje znamená. Jejich prezentace ukazuje Maory jako sexuálně agresivní, což je jenom jeden z dalších koloniálních stereotypů, který neodráží realitu,“ dodal odborník a vyzývá vládu, aby bojovala proti rasismu na sociálních sítích.