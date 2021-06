Tomas Gimeno (37) měl zavraždit obě dcery své bývalé partnerky a hodit je do moře. Pak možná sám spáchal sebevraždu. Tělo Olivie (†6) už se podařilo najít. Po Anně (2) policisté stále pátrají, ale okolnosti nasvědčují tomu, že otec zamordoval i ji. Matka holčiček, které tím Gimeno chtěl ublížit, je bez sebe žalem.

„Své holčičky už nikdy neuvidíš,“ napsal Gimeno své bývalé partnerce Beatriz Zimmermanové poté, co si údajně našla někoho jiného. On i děti 27. dubna zmizeli beze stopy. Později policie vylovila z hloubky přes 900 metrů tašku zatíženou kotvou a v ní tělo starší z holčiček Olivie (†6). Španělská policie pátrá po dvouleté Anně i po muži, jehož motivací mělo být způsobit mámě co nejvíce bolesti. Vzhledem k okolnostem lze ale počítat s tím, že otec dětí i druhá holčička jsou pravděpodobně po smrti. Policie totiž našla i druhou z tašek. Ta byla ale prázdná.

Srdcervoucí slova matky jen potvrzují její naprosté zoufalství. „Chtěla bych zemřít s nimi, držet je přitom za ruce,“ uvedla ve svém vyjádření. „Byli to dva andílci, kteří přišli na svět, aby za cenu svých životů udělili velkou lekci,“ dodala zdrcená Beatriz. Ta dále lituje toho, že své děti nedokázala ochránit. Tvrdí, že i proto ji její partner Tomas nechal naživu. „Chce, abych trpěla po zbytek svého života,“ napsala podle deníku Mirror.

Život se Beatriz zhroutil. Své dcery přitom u sebe prý pořád cítí. „Cítím je po svém boku. Cítím jejich přítomnost, když jdu spát, když se probudím nebo když snídám. Celý den,“ uvedla maminka.

Zoufalá matka nemá pro čin svého partnera slitování. „Dopustil se nejobludnějšího činu, jakého se může člověk dopustit,“ sdělila. Na druhou stranu ale prý doufá, že smrt Olivie povede k větší ochraně dětí, a nebude tak zcela marná. „Doufám, že smrt mých dívek poslouží k většímu povědomí o lásce, kterou dáváme svým dětem. Važme si toho, že jsme s nimi, nenosme v hlavách jiné věci,“ uvedla Beatriz.

Podle ní jsou děti andělé a je třeba, aby jim lidé poskytli veškerou úctu, odhodlání a vštěpovali jim hodnoty pro lepší svět. „Možná tělesně zemřely, ale jejich duše je zde s námi,“ zakončila srdcervoucí vyjádření Beatriz s tím, že poděkovala těm, kteří jí při pátrání pomáhali a v nejtěžších chvílích se za ně modlili.

Soudce už formálně obvinil sedmatřicetiletého Tomase Gimena ze zabití svých dvou dětí. „Plánovaným a promyšleným způsobem způsobil nelidskou bolest své bývalé partnerce,“ uvedl na jeho adresu.

Španělský soudce, jehož úkolem je vyšetřovat zmizení Gimena a jeho dcer, uvedl, že probíhající vyšetřování trestného činu by mělo být předáno specializovanému soudu zabývajícímu se násilnými činy na ženách v hlavním městě Tenerife v Santa Cruz.

„Gimen se pokusil záměrně zmást policisty a soud, když těla dvou svých dcer pohřbil na dně oceánu a vybral si místo daleko od pobřeží, kde si myslel, že je nikdy nikdo nenajde,“ uvedl soud.

Muž byl zachycen na kamerovém systému, jak nese sportovní tašky. Do těch údajně nacpal těla svých dcer a odnesl je z auta na svůj člun v přístavu v hlavním městě Santa Cruz.

Na moři jej zastavila pobřežní hlídka, aby Tomase napomenula, že porušil zákaz vycházení platný v rámci opatření proti šíření koronaviru. O dvě hodiny později se vrátil na pevninu, ale bez tašek, které předtím naložil do svého člunu. Během noci několikrát volal své bývalé ženě, aby jí v afektu sdělil, že se svými dcerami a s ním už se nikdy nesetká. Po půlnoci vyplul znovu, ale zpátky na pevninu se nikdy nevrátil.

Prázdné plavidlo bez kotvy bylo objeveno nedaleko od Puertito de Guimar na východním cípu ostrova, pouhých 15 kilometrů jižně od Santa Cruz.