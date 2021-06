Když jela za kamarády do města Maryborough v australském Queenslandu, netušila, že už odtamtud živá neodjede. Zemřela krátce po útoku tří pitbulů, kteří jí způsobili vážná zranění na krku, hrudníku a ruce. Snahy záchranářů byly marné.

Žena byla podle webu deníku Mirror popsána jako milovaná maminka se zlatým srdcem a oblíbená sousedka a kamarádka. Její úterní smrt zanechala mnoho srdcí zkroušených žalem.

Jako „krásnou, skvělou kamarádkou“ ji na facebooku podle webu popsala Rhiannan Terareová. „Leť vysoko, má drahá,“ poslala jí vzkaz do nebe a pozůstalé rodině vzkázala, že je v těchto těžkých chvílích v myšlenkách s nimi.

Další dobrý kamarád nebohé Amandy, David Kindelan, řekl webu australského deníku The Chronicle, že to v poslední době neměla lehké. „I když si procházela několika lety plnými problémů, každý se v její přítomnosti cítil dobře,“ uvedl.

Policie přišla na to, že zvířata nebyla registrovaná, nikoho se ale prý obvinit nechystá. „Trestný čin to nebyl, je to ale velmi tragické a smutné,“ řekl místní kriminalista Wade Lee. Vyšetřovatelé v tragédii tedy spatřují jen politováníhodnou nehodu.

Všichni tři psi byly podle starosty utraceni. „Psi byli okamžitě zadrženi a poté, co je majitel vydal, byli se souhlasem policie podrobeni eutanazii," uvedl starosta města George Seymour.