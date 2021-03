Když 10. září 2018 v časných ranních hodinách dorazili záchranáři do domu v Crowboroughu v hrabství Sussex, zjistili, že malá Holly nedýchá a nelze jí nahmatat pulz. Její rodiče je přivolali s tím, že trpí dýchacími potížemi. Posmrtná pitva následně prokázala, že příčinou smrti bylo poranění hlavy, které bylo podle patologů důsledkem otřesů, uvedl Mirror.

Ačkoliv Roe popřel, že by s nemluvnětem třásl, matka Tiffany Tateová (22) nakonec přiznala, že neměl s dítětem žádnou trpělivost. Dokonce se ji jednou v noci pokusil krmit stříkačkou přes nos! Několikrát holčičce způsobil otřesy krvácení do mozku a 4. září ji během krmení stiskl tak silně, že zlomil její křehká žebra. Když Holly převezli do nemocnice, agresivní muž své ženě přikázal, aby policii nic neříkala.

Nyní rozhodla porota u soudu v Hove Crown Court uznat Roeovi vinu v plném rozsahu a odsoudila ho k doživotnímu pobytu za mřížemi s devatenáctiletou podmínkou. Tateová byla usvědčena ze zanedbání péče a přihlížení ke smrti její malé dcerky. Ve vězení si odbude dva roky a devět měsíců.

Během soudu zaznělo, že osudné poranění hlavy způsobilo Holly kóma i přes obrovské bolesti způsobené zlomeninami. „Jde o naprosto tragický případ malého, předčasně narozeného dítěte, které před smrtí sotva kdy opustilo nemocnici,“ prohlásila po uvedení rozsudku Libby Clarková z Korunní prokuratury.

