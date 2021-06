Tragická dopravní nehoda se stala v neděli v Prešovském kraji na Slovensku. Matúš na motorce Honda vyjel z obce Dlhé Klčovo a na křižovatce odbočil na Vranov nad Topľou. Následně ale narazil do protijedoucího vozidla a pak i do stromu. Na místě zemřel. Co přesně se stalo, není dosud jisté, Matúš byl však údajně zkušený motorkář.