Nové a šokující informace v případu zmizelé Slovenky Andrey Vlčekové rozpoutaly doslova smršť. V jednom ze skladů se totiž našel sud a v něm i ostatky pět let nezvěstné ženy, jejíž únos si měl objednat exmanžel Miroslav. Rodina a sousedé jsou z nových informací zděšeni. Vražda je o to děsivější, že když Andreu do sudu hodili, pravděpodobně byla ještě naživu!

To, o čem psala slovenská média, se potvrdilo. Jak informoval deník Nový Čas, podle vrchního prokurátora Daniela Lipšice ostatky nalezené v sudu opravdu patřily krásné Andree. Detektivové došli k hrozivému závěru na základě nalezených zubních plomb. „S pravděpodobností hraničící s jistotou můžeme konstatovat, že v tomto sudu byly rozpuštěny tělesné ostatky poškozené,“ uvedl Lipšic.

„Když si představím, že ji tam brutálně týrali a že možná dokonce ještě dýchala, když ji hodili do kyseliny, je mi zle,“ popsala šokovaná sousedka Natálie (42).

Jak dál Lipšic informoval během novináři napěchované tiskové konference, v kauze zmizení ženy z roku 2016 podal na Okresní soud v Trnavě žádost o povolení obnovy jednání. Taková skutečnost znamená, že již odsouzený exmanžel Miroslav Vlček, který si odpykává 12 let za únos své bývalé ženy, bude nejspíše čelit dalším obviněním. V úvahu přitom přichází to nejzávažnější, tedy obvinění z úkladné vraždy. Za něj pak může Vlček dostat i doživotí.

Rodina sympatické maminky nemůže bestiální a bezohledné vraždě uvěřit. „Dověděla jsem se to včera a jsem v totálním šoku,“ uvedla kamarádka mrtvé ženy s tím, že moc dobře věděla o tom, že měla se svým manželem problémy. Že ale někdo spáchá takový skutek, by ji nenapadlo. „To je až neuvěřitelné, že tohle může někdo udělat. Co to je za svět?“ ptala se zoufalá kamarádka.

Maminka a bývalá manželka usvědčeného zločince Vlčeka byla nezvěstná už od 13. prosince 2016, kdy ji dva muži v ulici R. Dilonga v Hlohovci násilím vtáhli do osobního auta a odvezli neznámo kam.

Z činu byl následně obviněn její bývalý manžel Miroslav Vlček. Únos si údajně objednal z pomsty za to, že proti němu exmanželka vypovídala v případu ekonomické trestné činnosti a že v době, kdy byl ve vězení, za něj spravovala majetek firmy VK Invest Group. Vlček se po únosu ukrýval v zapadlé chatě na Oravě, kde ho policie našla. Dlouho nebylo možné dokázat, že měl prsty nejen v únosu, ale i ve vraždě, což už je minulostí.