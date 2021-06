K celé tragické události došlo poté, co si malý Mário († 13) vyrazil s kamarádem na zmrzlinu. Tam ovšem nikdy nedošli, neboť změnili plány a vyrazili k břehům řeky Váh, kde se chtěli vykoupat. Mário se pak v jednu chvíli potopil ke dnu a zrádné proudy už ho nepustily zpět, aby se mohl nadechnout. Na místo ihned zamířily všechny složky záchranného systému a pomáhali i kolemjdoucí. Mária však nikdo nenašel.

Pátrání se protáhlo až do druhého dne, kdy se bezvládné tělo utopeného chlapce našlo o sedm kilometrů dále po proudu. Chlapec neměl proti síle přírody žádnou šanci. Na místo nálezu hned dorazili i zdrcení rodiče, kteří po oznámení policie propukli v nekontrolovatelný pláč. Jejich žal byl a stále je nezměrný.

Neuměl plavat

Rodiče do posledních chvil věřili, že jejich milovaný synek žije. Na místě, kde Mário zmizel pod hladinou, nechápavě kroutili hlavou. Ani jeden z nich nepochopil, proč chlapec do vody vůbec lezl. „On totiž neuměl plavat, učil se to teprve 4 měsíce. Moc toužil po tom, aby se to naučil,“ popisovala na břehu jeho matka Tatiana podle webu Nový Čas.

„Proč jsi mi ho, Bože, sebral. Proč jsi mi ho tady nenechal,“ plakala na břehu maminka. Její manžel Mário (44) syna hledal celý den i noc. „Tohle se nemělo stát. Můj syn neměl odejít. Dcera Tánička (16) mě prosila, táto, najdi našeho Májka. Šel jsem ho hledat, hledal jsem úplně všude,“ vzlykal bezradný otec.

Máma má rakovinu

Nejhorší chvíli prožívali oba rodiče při identifikaci, hrůzostrašný pohled budou mít oba do konce života před očima. Rodinu přitom již dříve potkala velká tragédie. Maminka Tatiana má totiž rakovinu. „Májko“, jak chlapci doma říkali, byl prý skvělým synem a psychickou vzpruhou pro celou rodinu v těžké situaci. „Hrával fotbal, chodil na ryby a miloval své sourozence Damiána (5) a Tatianku (16). Nevíme, jak to bez něho zvládneme,“ ukončil smutně jeho tatínek.