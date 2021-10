Tragédie se stala o vánočních svátcích v britském městě Winsford v hrabství Cheshire. Cason Hallwood šel s rodinou navštívit své prarodiče. Jeho dědeček však zapomněl na chlapcovu silnou alergii na oříšky, které použil při přípravě slavnostního jídla. Dvanáctiletý hoch šel po večeři s přáteli do parku, kde se zhroutil k zemi.

Vánoční prázdniny v roce 2020 nehodlal Cason Hallwood strávit u televizní obrazovky. Na Boží hod se nejprve s rodinou zastavil u svých prarodičů a později se rozhodl jít hrát kopanou se svými kamarády. Jeho děda své blízké jako vždy chtěl pohostit dobrým jídlem. Při vaření ale zapomněl, že Cason trpí astmatem a má alergii na ořechy. Dvanáctiletý chlapec snědl večeři a šel ven za kamarády.

„Zhruba dvacet minut poté mi zazvonil mobil a Cason mě žádal, jestli bych neposlala jednoho z chlapců s inhalátorem. Nepanikařila jsem,“ uvedla jeho maminka Louis pro britský deník Daily Mirror s tím, že nic nenasvědčovalo tomu, že se schyluje k tragédii. Nicméně později jí mobil zazvonil znovu. Louis běžela do parku s injekcí epinefrinu, kterou našla v domě rodičů.

Rozlučte se se svým synem

„Měl oteklé oči. EpiPen, který jsem měla u sebe, byl zastaralý,“ popsala dramatické chvíle s tím, že nastal zmatek. „Cason říkal, že nemůže dýchat,“ dodala s tím, že ho záchranka převezla do nemocnice, kde ji lékaři měli oznámit, že Cason nejeví známky života a měla by se s ním rozloučit „V tu chvíli jsem byla v šoku a nevěděla jsem, co se děje,“ řekla Louis s tím, že viděla, jak se jejího syna snaží marně oživit.

Dědeček Casona uvedl, že při přípravě slavnostní večeře dočista zapomněl na jeho alergii. „Uvařil jsem jídlo ve dvě hodiny. Celá rodina usedla ke stolu. Pamatuji si, jak Cason vylízal talíř a řekl: Dědečku bylo to dobré. Šel si hrát se svými kamarády. Asi o pětačtyřicet minut až hodinu později mi moje žena řekla, že je Cason v parku a nemůže dýchat,“ popsal v písemném prohlášení, které zaznělo u soudu s tím, že v tu chvíli si uvědomil na silnou alergii svého vnuka. „Řekl jsem své ženě, že glazé obsahovalo ořechy,“ dodal. Podle závěru vyšetřování byla Casona smrt nehoda.

VIDEO: Paní Gabriela trpí těžkým astmatem. Co jí pomohlo?