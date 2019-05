Chlapec „zavraždil“ spolužáka kouskem sýra: Myslel jsem, že jen dostane horečku! hájí se

Smrtelné následky měl incident, ke kterému došlo v červnu 2017 v britské škole v Greenfordu v Londýně. Tehdy teprve 11letý hoch tam hodil spolužákovi na krk malý kousek sýra velikosti poštovní známky. Netušil, co tím způsobí. Zasažený Karanbir Singh Cheema totiž trpěl smrtelně nebezpečnou potravinovou alergií.

„Hele, Karan má alergii, hoď to po něm, uvidíš!“ Zhruba těmito slovy podal kousek sýra 13letý žák střední školy v Londýně svému o dva roky mladšímu kamarádovi. Ani jeden z nich netušil, že 13letý Karanbir Singh Cheema, zvaný Karan, trpí smrtelně vážnou formou této choroby. Takže chlapec podle Daily Mailu klidně vzal zmíněný kousek sýra velikosti poštovní známky a hodil ho Karanovi na krk.

Když se Karana dotkl sýr, reagoval jeho organismus fatálně. Propukl u něj smrtelně nebezpečný anafylaktický šok. Přestože mu učitelé podali léky, okolo 11:30 ho musela sanitka transportovat do nemocnice. Mezitím upadl do bezvědomí a přestal dýchat. Lékaři bojovali o jeho život 10 dní. Potom chlapec zemřel.

„Myslel jsem že dostane vyrážku, teplotu, nebo něco podobného. Nevěděl jsem, že je to tak vážné,“ svěřil se později jeden z chlapců. Ani jeden z „pachatelů“ nesmí být jmenován vzhledem k jejich nízkému věku. V době činu bylo jednomu 11 a druhému 13 let.

Karan byl závažným způsobem alergický nejen na mléčné výrobky. „Trpěl také alergií na mouku, lepek, vejce a ořechy. Navíc trpěl astmatem a atopickým ekzémem,“ popsala koronerka Mary Hasellová.

Během projednání případu, které probíhá za přítomnosti zdrcené Karanovy rodiny, se jeden z chlapců rodičům oběti omlouval: „Nechtěl jsem mu ublížit. Je mi to líto, omlouvám se za to, co jsem udělal,“ řekl zdrceným rodičům zesnulého chlapce.