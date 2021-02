Hlídka dopravních policistů před několika dny měřila rychlost jedoucích vozidel na Trutnovsku. V jednu chvíli kolem nich projela černá škodovka. Její rychlost byla 78 km/h v obci. Rozhodli se proto, že auto zastaví. Na to ale řidič reagoval tak, že ještě zrychlil.

„Asi po 400 metrech znenadání zastavil na kraji komunikace a z vozu vystoupil spolujezdec. Policisté tedy opustili vůz a chtěli muže zkontrolovat, přičemž on před nimi začal opět ujíždět k obci Hostinné,“ uvedla policejní mluvčí Šárka Pižlová.

Během pronásledování řidič ohrožoval všechny kolem sebe, poté vjel na polní cestu, zastavit se mu ale ani tak nechtělo. A to ani poté, co jeden z policistů použil varovný výstřel. „Po ujetí dalších set metrů nezvládl řízení a vyjel mimo komunikaci do sněhu, což ho donutilo zastavit. Nečekal však na nic a dal se na útěk. Zasahující policisté ho po chvíli dopadli,“ dodala Pižlová.

Když se policisté podívali, s kým mají tu čest, zjistili, že osmadvacetiletý řidič má až do října dalšího roku zákaz řízení. Zkouška na alkohol byla negativní, totéž se ale nedá říct o testu na drogy. „V případě prokázání viny mu hrozí až dva roky ve vězení,“ zakončila mluvčí.