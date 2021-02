Hrám na mobilním telefonu se bude asi nějaký čas vyhýbat chlapec (5) z Brna. Do jedné z nich byl totiž tak „zažraný“, že si nevšiml, s kým odchází z obchodu. Když si uvědomil, že nejde za mámou, ale za cizí ženou, propukl v pronikavý pláč.

Nezvyklá situace se odehrála v úterý odpoledne v Žabovřeskách. „Mladá žena si potřebovala nakoupit v drogerii, kde se jejímu synu nechtělo. Řekl, že počká venku. Maminka mu proto podala mobil, aby si na něm zatím zahrál nějaké hry,“ uvedl mluvčí brněnských strážníků Pavel Šoba.



Zmátl ho kabát

Chlapec její nabídku rád přijal. Jenže do hry se zabral natolik, že okolní svět začal vnímat pouze periferně. Pak už jen stačilo, aby z obchodu vyšla žena v podobném kabátu, jaký měla máma...

Aniž by se hoch přesvědčil, jestli je to opravdu máma, vydal se zabrán do hry za neznámou ženou. Svůj omyl si uvědomil, až když hru dohrál. Okamžitě propukl v hlasitý pláč. Až v ten okamžik žena zjistila, že má za sebou malého společníka.



„Když viděla, že v blízkém okolí s chlapcem nikdo není, okamžitě zavolala na linku 156.dodal Šoba.