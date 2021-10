V želízkách skončila influencerka a modelka Genie Exumová. Dvaadvacetiletá kráska značnou popularitu získala poté, co si před policejním autem svlékla tričko a ukázala prsa. O několik dní později do policejního vozu i usedla. V pondělí měla nožem zaútočit na svého přítele.

Nestydatá Genie Exumová ví, jak na sebe upozornit. Pohledná blondýnka se nebála postavit před policejní auto, vyhrnout tričko a ukázat svá prsa. Snímek pak publikovala na sociální síti instagram, pod nímž se začaly štosovat komentáře. „Když se snažíš vyhnout pokutě,“ zavtipkoval jeden z uživatelů. „Miluju to,“ dodal další. Dvaadvacetiletá žena je však aktivní i na dalších sociálních sítích. Profil má i na stránce pro dospělé OnlyFans, kde publikuje erotický obsah a její fanoušci jí za to platí.

View this post on Instagram Příspěvek sdílený Genie Exum (@genie.exum)

V pondělí ji zadržela policie poté, co se její přítel objevil zakrvácený ve vstupní hale. Genie ho prý bodla nožem do zad a do ramene. Francis Amor (30) skončil v nemocnici, kde mu rány sešili a jeho přítelkyně putovala na policii a následně se objevila před soudem. Ačkoliv prokurátor žádal, aby byla stanovena kauce na 10 tisíc dolarů (víc jak 219 tisíc Kč), soudce Michael Gaffey požadavku nevyhověl a tak Genie odešla svobodně od soudu. Musí se však držet dál od svého napadeného přítele. „Ano, pane,“ odpovídala podle informací serveru New York Post na otázky u soudu. Ovšem jakmile opustila síň, vypadala pobaveně, křenila se a svůj příběh sdílela se svými fanoušky na sociálních sítích.

