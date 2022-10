Kdyby žil Miroslav B. (44) z Třince na divokém západě, možná by byl šerifem. To, že bránil svou spravedlnost se zbraní v ruce, a vystřelil v místní nemocnici Sosna, byť na obranu kamaráda, je ale v dnešní době pořádný průšvih. Navíc si muž stále neuvědomuje, jak velký. Může skončit dokonce s nálepkou terorista a rozsudkem na 20 let vězení.

V případu z letošního června hrál nejdříve hlavní roli kamarád střelce Radek B. (46), který se zranil a v sanitce i na ošetřovně byl agresivní. Proto venku zasáhla ochranka, s kterou se však pustili do křížku už oba muži.

„Bili mě, ale kolegu ještě víc, chtěl jsem ho bránit,“ hájil se pan Miroslav, který si zajel domů pro pistoli, vrátil se s ní a před ochrankou vystřelil do země. „Byl celý od krve, když si bral zbraň,“ potvrdila jeho maminka Kateřina (72). Teď mu hrozí až osm let ve vězení.

Nechce se pustit své verze

Muž měl v pondělí vazební slyšení. Kdyby se kál, soudce ho mohl nechat čekat na soud na svobodě. Dopadlo to špatně. Seniorka bude dál na velké hospodářství sama.

„Miroslav nechce upustit od svojí verze, že v tom kamaráda nemohl nechat. Že místo cesty pro zbraň měl volat policii,“ řekl pak plačící mamince jeho právník Pavel Anderle. V tom případě soudce propuštění zamítl.

V jednom posudku od vězeňské psycholožky dokonce stojí, že by mohl být muž souzen jako terorista. Čin, u kterého je sazba 20 let až doživotí. „To je přestřelené, nikoho nezranil a dosud byl bezúhonný,“ okomentoval verdikt Anderle.

Existuje druhé video?

Jediné, co Miroslav B. přiznává je, že jednal ve zkratu. A je mu záhadou, že policie staví jen na jednom kamerovém záznamu, a to od vrátnice, kde vystřelil. „Kde se ztratil ten druhý záznam, kde bylo vidět, jak nás ochranka bije?,“ ptal se obviněný.

I jeho právník má k dispozici jen jedno video. Podle mluvčí třinecké nemocnice na Sosně Ireny Sikorové Nožkové na prostranství před chirurgickou ambulancí kamera je. „Snímá příjezd sanitek,“ sdělila.

Policie počet videozáznamů neupřesnila. „Incident, který předcházel výstřelu, byl již z naší strany ukončen,“ napsala mluvčí policie Pavla Jiroušková.

Přísněji kvůli střelci Vitáskovi

Podle střelce Miroslava B. se na jeho případ pohlíží přísněji - optikou masakru v Ostravě. V roce 2020 ve fakultní nemocnici Ctirad Vitásek (†42) zastřelil bezdůvodně sedm lidí.

„Kdyby vystřelil do země někde před obchodem, tak by se to tak neřešilo, bohužel, udělal to v nemocnici,“ podotkla jeho kamarádka a myslí si to i sousedé, kteří Miroslava označují jako pracovitého člověka, který je nikdy nenechal na holičkách.