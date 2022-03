Ředitel přerovské policie Omar Teriaki na facebooku uvedl, že jejich oddělení je malé a on se osobně se se strážníky zná. „U mnoha z nich znám dokonce jejich nejbližší rodinné příslušníky včetně dětí. Nejsou to jen mí podřízení, ale jsou to zejména mí kolegové a mnohdy přátelé,“ napsal Teriaki.

„A proto vám nyní se zármutkem v srdci sděluji, že se v neděli 13. 3. 2022 stala tragická událost,“ dodal ředitel. Při této události bohužel zemřel Zbyněk, který byl jedním z přerovských strážníků. Podle kolegů to byl pohodový chlap, který měl vždy pozitivní náladu a věnoval se také fotbalu. Po policistovi zůstala manželka a dvě děti.

Policisté z Přerova jsou na sociálních sítích známí tím, že o svých případech informují z nadhledem a humorem. Na facebooku je sleduje více než 30 tisíc lidí. Smutná událost je však zasáhla, a proto nyní nebudou schopni nějakou dobu své fanoušky bavit.

„Potřebujeme pár dní, abychom se mohli srovnat s naším zármutkem a ztrátou. Po tuto dobu vás nebudeme schopni zásobovat našimi případy psanými s nadhledem. Pevně věříme, že to pochopíte,“ napsali na závěr strážníci.