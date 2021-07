„Při zjišťování, kde se nacházejí rodiče, počaly létat z okna domu různé předměty včetně skleněné vázy a klece s živým opeřencem uvnitř. Některé z věcí dokonce dopadaly nebezpečně blízko dětí,“ popsala stěží uvěřitelnou situaci mluvčí městské policie Lenka Rigó.

„Úklid“ v bytě prováděla žena, se kterou nebyla možná domluva. Vykřikovala vulgární a nesrozumitelné výrazy, na výzvy hlídky nereagovala. Jak se ukázalo, právě její děti se vydaly na procházku.

délka: 02:26.63 Video Žena pod drogama demolovala byt, děti zůstaly bez dozoru Městská policie Břeclav

Když se strážníci snažili přimět ženu, aby otevřela a mohli situaci řešit, vtáhla jednoho z potomků dovnitř. Vzápětí se z domu ozval dětský pláč. „Paní, otevřete a vydejte nám dítě,“ apelovali strážníci na chodbě na ženu, leč marně.

S ohledem na nevypočitatelné chování ženy proto vnikli do domu násilím. Kromě nepředstavitelného nepořádku se museli dobývat do sprchy, kde se zcela nahá matka i s dítětem schovala. Po marném vyjednávání ji hlídka zpacifikovala, zabalila do ručníků a předala záchranářům.

„Žena byla převezena do nemocnice s podezřením na intoxikaci neznámou látkou a nezraněné děti byly předány do péče sociálních pracovnic,“ uzavřela mluvčí. Celý případ bude mít nejspíš dohru u orgánu sociálně-právní ochrany dětí na místní radnici.