Lesbická matka s milenkou ubodaly syna (†9): Před smrtí mu uřízly penis a varlata!

Chudák chlapeček. Rhuan Maycon da Silva Castro (†9) se neprovinil vůbec ničím. Jenže stačilo, že se narodil. Kvůli tomu, že hochova matka nenávidí jeho otce, musel trpět a pak zemřít. Z toho, co se malému Brazilci stalo, se člověku svírá hrdlo a chce plakat. Tohle není případ, o kterém by si měli číst lidé se slabší povahou.

Krkavčí matka Rosana Auri da Silva Cândido (29) a její lesbická milenka Kacyla Pryscila Santiago Damasceno Pessoa (28) pláchly z brazilského města Goiânia asi před pěti lety. Obě si vzaly s sebou dítě z předchozího vztahu - Rosana svého syna Rhuana a Kacyla dceru (8).

Chtěla mu prý vytvořit v těle vaginu

Mohly spolu žít šťastným životem, jenže zlost rozdmýchávala v Rosaně nenávist sužující její duši. Chlapečkův otec jí prý společně s jeho dědečkem v minulosti bili. Partnerky se proto rozhodly k opovrženíhodnému činu. Ze všeho nejdřív chlapci před rokem uřízly penis i varlata. Kuchař Filip (†19) neustál rozchod: Spáchal sebevraždu, stejně jako jeho máma

Matka se přiznala, že chtěla synovi vytvořit v těle vaginu. „Stehy jsem udělala se základními materiály a vyhnula jsem se infekci procedurou, kterou jsem si vyhledala na internetu,“ řekla prý vyšetřovatelům podle Daily Mailu. Jenže vykastrování a mrzačení dítěte ženám nestačilo.

Pomsta otci a prarodičům

Aby se pomstily chlapcově otci a jeho prarodičům, rozhodly se, že dítě zabijí. Rhuana zavraždily 31. května, když spal. Pitva odhalila, že dítě bylo bodnuto celkem jedenáctkrát, z toho dvakrát do srdce. Na tělíčku byly taktéž nalezeny stopy popálenin od ohně. Miminko vyříznuté mámě (†19) z lůna: Už samo dýchá!

Ženy na policii vypověděly, že zatímco milenka držela chlapce s látkou nasáklou acetonem pod nosem, matka bodala nožem. Hrozivý čin viděla z vedlejšího pokoje dcera Kacyly. Strážci zákona později uvedli, že právě ona a její svědectví vedly k rozklíčování brutálního případu.

Mrtvolku chtěly spálit

Kruté ženy po vraždě umístily tělíčko hocha na gril a zapálily ho. Jenže zápach z kouře byl tak odporný, že mrtvolku rozsekaly a ostatky umístily do kufru a dvou batohů. „Ona chtěla usmažit veškerou kůži, odsekat maso a hodit ho do záchodu. Kosti měly být rozdrceny, takže by zmizely,“ prohlásila milenka. Syna boháče (†17) ubodal na prestižní škole vrstevník: Matka obviněného u soudu plakala

Ženy byly obviněny z vraždy, mučení, ukrývání těla, těžkého ublížení na zdraví a manipulace s místem činu. Za jejích odporné činy jim hrozí až 57 let ve vězení. Jak matka tak její milenka se již policii k hrůzným činům přiznaly.

Musel trpět kvůli nenávisti matky