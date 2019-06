Vojtěch Š. (34) hodil sekerou po matce, jejího přítele málem utloukl: Temná minulost střelce z Nemyčevsi

Střelec z Nemyčevsi na Jičínsku za sebou má pestrou kriminální minulost. Vojtěch Š. (34) před 12 lety o Vánocích v opilosti napadl matčina přítele sekyrou a málem ho zabil. Za pokus o vraždu ho soud poslal na deset let do vězení. Pobyt za mřížemi ho podle všeho nepolepšil. Proti Vojtěchovi tak v pondělí musela zakročit zásahová jednotka. Když na ni namířil zbraň, policisté se bránili střelbou. Dva projektily muže zasáhly a velmi vážně ho poranily.

Vojtěch Š. vždy miloval vojenství. Podle rodiny a známých si hrál často na vojáka, měl rád vojenskou tematiku a díval se na filmy s tím spojené. Kromě toho byl také známý svou výbušností, měl předepsané léky proti agresivitě, ty ale bral nepravidelně. Jeho první vážnější konflikt byl, když někoho napadl s mačetou v ruce. O jeho povaze v mnohém svědčí soudní jednání zachycené v reportáži na serveru Novinky.cz.

Spolu s dlouhodobými problémy s agresivitou byla láska ke zbraním třaskavou směsí. A ta explodovala 26. prosince 2007 v Nemyčevsi u Vojtěchovy matky doma. Mladík šel venčit psa a cestou si dal deset piv a dva panáky. Domů se vrátil pozdě večer opilý a v obýváku našel matku, jak se svým přítelem Romanem H. domlouvá oslavu Silvestra.

Vojtěch měl v ruce vzduchovku a hledal diabolky, aby si mohl jít zastřílet. Byl oblečený v maskáčích, plazil se po zemi a vzduchovkou mířil na vše kolem, jako kdyby byl obklíčený nepřátelskými vojáky.

Dětinská hra na vojáky ale rychle přerostla v něco vážnějšího. Vojtěch se začal s matkou a jejím přítelem hádat, byl z jeho přítomnosti rozčilený a řval na něj, ať vypadne z baráku.

Pak začal opilý mladík vytahovat skleničky z obytné stěny a házet je po Romanovi. Po chvíli odešel pro diabolky. Vrátil se ale s požárnickou sekerou. Matka se s přítelem mezitím zabarikádovala v kuchyni, měli z rozzuřeného agresora strach.

Před dveře naskládali nábytek tak, aby se na ně mladík nedostal. Marně. Pro Vojtěcha se sekerou dřevěné dveře nebyly velkou překážkou a vysekal do nich díru. Sekeru pak vhodil dovnitř a poranil jí matku na ruce.

Tím jeho řádění ani zdaleka nekončilo, to nejhorší mělo teprve přijít. Vojtěch odešel do stodoly pro jinou sekeru a po návratu Romana H. brutálně napadl. Nejprve ho mlátil pažbou vzduchovky, dokud ji nerozbil, a pak ho sešvihal vodítkem na psa.

Vzápětí přišel útok, který byl pro napadeného muže málem fatální. Vojtěch matčině příteli sekerou uštědřil několik ran a způsobil mu velmi vážná zranění.

Roman H. si ze zběsilého útoku odnesl řezné rány, zlomené žebro a hlavně vážná poranění hlavy. Útočník Romana několikrát udeřil tupou stranou sekery do hlavy. Těmi údery ho málem zabil. Vojtěch sousedovi způsobil zlomeniny obou spánkových kostí a týlní kosti. Život zraněnému muži zachránil jen včasný zásah záchranářů.

Mladý agresor svého činu před soudem litoval, prý jen chtěl, aby přítel jeho matky odešel z domu. Napadeného muže znal Vojtěch od dětství a prý spolu dokonce dobře vycházeli, říkal mu strejdo.

„Nechtěl jsem ho zabít. Chtěl jsem jen, aby vypadl z domu. Je mi moc líto, co se stalo. Romanovi jsem za mnohé vděčný, udělal pro mne hodně prospěšného,“ uvedl mladík.

Roman H. u soudu řekl, že je Vojtěch agresivní, jen když pije alkohol. Napadený pak překvapil. „Odpustil jsem mu,“ řekl v jednací síni. Vojtěch Š. mohl dostat 15 let, ale nakonec ho soud poslal do vězení na deset. Zároveň mu nařídil protialkoholní ambulantní léčbu. Láska k vojenství agresivního mladíka ve vězení neopustila. Po odpykání trestu se vrátil do Nemyčevsi, kde se svému koníčku oddával dál. Jenže agresivních spádů ho patrně nezbavilo ani vězení.