Agresor na Chrudimsku autem srazil a napadl starostu! Rozhněval ho zákaz a nová silnice

Spojnice mezi Chrastí a Skutčí na Chrudimsku je kvůli stavbě kanalizace uzavřena a to značně znepříjemňuje den řidičům. Jednoho z nich to ale vytočilo takovým způsobem, je vjel do zákazu, srazil starostu a ještě se s ním porval.

Řidič vozu Škoda Yeti vjel na uzavřený úsek mezi obcemi Chrast a Skuteč na Chrudimsku. Když řidič projížděl zákazem, všiml si ho starosta, který celé stavbě dozoruje. Pokusil se ho zastavit, bohužel marně. Řidič do starosty najel.

Tím to ale nekončilo. „Naráz jsem přežil bez úrazu, nicméně šel jsem se pana řidiče poptat, co ho k tomu vedlo, a upozornit ho, že je v zákazu vjezdu a také že vjíždí na čerstvě položený asfalt,“ uvedl pro Deník.cz starosta Vojtěch Krňanský. Řidiče to tak namíchlo, že starostovi začal nadávat „ty čů*ku, ty mi nebudeš říkat, co můžu a nemůžu“, nato vystoupil z auta a starostu napadl.

Vše skončilo tak, že si řidič rozbil hodinky a starosta měl roztržené tričko. Agresivní řidič se pak zběsile rozjel proti starostovi, který musel uskakovat. Přejel navíc přes čerstvě položený asfalt. Dělnici se starostou si ale stihli zapsat registrační značku auta, čímž policistům usnadnili práci. Šokující zvrat v případu brutálního útoku v Sedlčanech: Oběť skončila v pasťáku!

„Pachatele prověřujeme. Nemůžeme ale specifikovat, jak budeme tento čin klasifikovat,“ uvedla pro Deník policejní mluvčí Eva Maturová.