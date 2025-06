„Před čtyřmi lety jsem mezi troskami domů zničených tornádem v obci Hrušky potkala muže, který se s malinkou holčičkou v náruči díval na jejich zničený dům. Neváhala jsem a nabídla mu pomoc s odklízením sutin a on pravil: »Žijeme, mladá paní, a to je to nejcennější. Jsou tady lidé, kterým tornádo vzalo celý dům, ti teď potřebují více pomocné ruce!«“ vzpomíná Barbora Zdráhalová, která se od té doby stala rodinnou kamarádkou.



Od ničivého tornáda, které se prohnalo Břeclavskem a Hodonínskem, uplynuly přesně čtyři roky. Nejvíce postiženy byly právě Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice a části Hodonína - Bažantnice a Pánov. Živel po sobě zanechal šest mrtvých, desítky zraněných, stovky zdemolovaných domů a více než 1000 poškozených střech.

Vděčný za život

Štěpán Barboře prozradil, že kromě domu nelítostný živel poničil i jeho živobytí, lásku a vášeň – vinný sklep a vinohrady. „Ale že i přes obrovské ztráty byl šťastný! Šťastný, že drží v rukou svou maličkou dceru Jarmilku a jeho rodina je v pořádku,“ dodala Barbora.

S celou rodinou se spřátelila. „Věděla jsem, že kdykoliv budu potřebovat mohu se na něj a jeho ženu Jarmilku obrátit a udělají maximum, aby mi pomohli při organizování akcí pro děti z postižené oblasti či darovali víno pro dospělé účastníky,“ vzpomíná Barbora Zdráhalová.

Obnovil vinařství, pak přišla smrt

Po více než dvou letech dokázal Štěpán se svou rodinou opět postavit Vinařství Doležal na nohy a těšil se, že konečně začne žít bez strachu a nekonečné únavy. Vinařství pro něj nebyla jen práce a koníček, ale také celoživotní láska, kterou toužil předat své dceři.

Kvůli obrovským ztrátám byl nucen přistoupit na hypotéku. Úvěr, kterým pokryl obnovu vinařství, dosahuje částky přes 3,5 milionu.

Osud však připravil Štěpánovi a jeho holkám další zkoušku. Zkoušku, ze které není cesty zpět, zkoušku, která jim změnila jejich život, Letos v únoru diagnostikovali lékaři Štěpánovi rakovinu, před Velikonocemi zemřel.

Sbírka překlene okamžik temnoty

Barbora přemýšlela, jak oběma Jarmilkám v těžké situaci pomoci. Nakonec se rozhodla pro sbírku. „Holky se dostaly během okamžiku do „temnoty“, kterou bez pomoci jen těžko zvládnou. Jarmilka chce vinařství zachovat, jelikož si práce svého partnera nesmírně váží a ví, že bylo jeho snem předat jej jejich dceři. Pomoc nikdy nežádala a aktuálně ji s vinařstvím pomáhá pouze Štěpánova rodina, díky které je schopna celou situaci nějak ustát,“ popsala situaci.

I proto se rodinná kamarádka rozhodla založit na podporu mladé vdovy a jeji dcerky sbírku. „Děkuji vám za každou jednu korunu, kterou pomůžete malé holčičce a její mámě budovat dál to, co její táta tolik miloval,“ uvedla.

VIDEO: Zkáza obce Hrušky po tornádu v červnu 2021 zachycená z dronu.