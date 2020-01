Pražské metro se stalo kulisou brutálního útoku. Slovák Marek M. (33) podle policie mezi turnikety stanice Černý Most napadl bývalou přítelkyni a matku svého dítěte Michaelu. Útočník měl krajanku kopnout do hlavy. Problémy má Marek i na Slovensku, kde měl nastoupit do vězení.