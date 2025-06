Babišova chemička DEZA propustí přes 120 lidí. Nedaří se jí

Valašskomeziříčská chemička DEZA, která patří do koncernu Agrofert, propustí ve druhé polovině letošního roku 123 lidí. Důvodem je nepříznivá ekonomická situace. Na konci roku bude mít chemička zhruba 750 zaměstnanců. ČTK to dnes řekl mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský. Na propouštění v podniku dnes upozornil Český rozhlas (ČRo).

„Kvůli velmi nepříznivé ekonomické situaci související s vývojem na našich klíčových trzích, zejména pak s dostupností hlavních surovin pro naši činnost, a cen energií, jsme byli nuceni přistoupit k významným úsporným opatřením, jejichž součástí je bohužel i ukončování 123 pracovních poměrů v průběhu druhé poloviny letošního roku,“ řekl ČTK Heřmanský. Firma, která zpracovává dehet a surový benzol, se loni vrátila do zisku, ale tržby jí klesly.

Propouštění se bude týkat výrobních i administrativních pozic. Zaměstnanci dostanou podle mluvčího vyšší odstupné, než jim náleží podle zákoníku práce. „Zároveň jsme v kontaktu s úřadem práce a snažíme se pomoci našim odcházejícím kolegům s uplatněním na trhu práce. S většinou propuštěných kolegů se rozloučíme během léta,“ uvedl Heřmanský.

Starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek (ANO) věří, že propuštění lidé si práci ve městě najdou. „Zpráva o propouštění určitě dobrou není, nemám z toho radost. Jsem ale přesvědčen, že lidé si práci ve městě najdou. Když se bavím s jednateli společností ve městě, mají nedostatek pracovníků,“ řekl dnes starosta ČTK. Problémem by podle něj mohla být vyžadovaná odbornost a obecně starší věk některých pracovníků. Město má zhruba 23.000 obyvatel, chemička patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům.

Hospodaření chemičky se loni vrátilo do zisku, vykázala čistý zisk 149 milionů korun po své první ztrátě 62 milionů Kč o rok dříve. Na provozní úrovni ale chemička ve ztrátě zůstala a klesly jí také tržby. Ekonomika společnosti byla loni stejně jako v předchozích letech negativně ovlivněná válkou na Ukrajině a protiruskými sankcemi, které významně snížily dostupnost surovin v Evropě. Tržby za prodej výrobků a služeb loni klesly na devět miliard z 9,68 miliardy Kč v roce 2023.

Akciovou společnost DEZA tvoří základní výrobní závod ve Valašském Meziříčí a územně odloučený provoz v Otrokovicích na Zlínsku. Do vlastnické struktury koncernu Agrofert se DEZA začlenila v roce 1999. Agrofert do února 2017 vlastnil někdejší ministr financí a bývalý premiér Andrej Babiš (ANO), kvůli zákonu o střetu zájmů vložil akcie do svěřenských fondů.