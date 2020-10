Žárlivá Angličanka Cordelia Farrellová (38) nedokázala krotit své vášně. Svého přítele napadla a chytila ho za varlata, do kterých ho poté kousla. Tím ale její agresivní chování neskončilo. O měsíc později napadla Waynea Coventryho (†36) znovu. Tentokrát mu do srdce zabodla velký kuchyňský nůž a děsivě se smála, když umíral. Soud ji za to nyní poslal za mříže.

První napadení, které soud řešil, ale rozhodně ne první, ke kterému mezi párem došlo, se odehrálo 11. září 2019. Právní zástupce zemřelého Coventryho a jeho rodiny Dafydd Enoch prohlásil podle Daily Mailu před porotou: „Během tohoto útoku slečna Farrellová chytila pana Coventryho za varlata a oběma rukama ho vláčela za ně po bytě.“

Kousnutí do varlat

„To mu samozřejmě způsobilo obrovskou bolest a otok. Během útoku ho pak do intimních partií kousla,“ dodal. U soudu byla puštěna nahrávka z kamery policisty umístěné na jeho těle. Byl na něm vidět Coventry, který krvácel z obličeje i zad, jak ukazuje strážci zákona zranění na svých genitáliích. Pak pronesla Farellová něco děsivého.

„Je to horší a horší. Jeden z nás skončí mrtvý,“ řekla strážcům zákona. Podle Enocha také předtím tvrdila, že partnera zabije. „Pokud byla nějaká vražda předvídatelná, byla to tahle,“ vyjádřil se u soudu Enoch. Dva a půl roku trvající vztah byl vskutku problémový. Farrellová nakonec zabodla trojnásobnému otci kudlu do hrudi před několika svědky.

Soudce: Nebyla to sebeobrana

Soudce James Burbidge při vynášení rozsudku prohlásil: „Lidé blízcí vám a jemu si brzy uvědomili, že jde o toxický vztah, který nejspíše skončí katastrofou. A přesně to se stalo. Váš vztah byl nepochybně poháněn alkoholem a drogami. Byl násilný a surový. Vzala jste největší nůž z kuchyně. Jak uznala porota, nejednala jste v sebeobraně.“

Nůž zabodla Farellová svému partnerovi do hrudníku. „Zabodl se do hloubky 9 cm. Šel přímo do jeho aorty. Neměl nejmenší šanci. Zkolaboval a během minuty nebo dvou zemřel,“ řekl Enoch. „Smála se, když vytáhla nůž, a zubila se, když byla potěšená tím, co právě udělala,“ prohlásil svědek Tony Marks. Farellovou poslal soud za mříže.

Místo vraždy zabití

Vyměřil jí desetiletý trest. Ne však za vraždu. Čin byl překvalifikován jako zabití. Farellová byla také odsouzena na 18 měsíců vězení za napadení, při kterém se zakousla do varlat zemřelého muže. Tento trest si ale bude odpykávat paralelně s trestem za zabití. Rodina Coventryho je zdrcena. Tři malé děti budou muset vyrůstat bez tatínka...